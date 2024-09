Nocera Inferiore, approvate le fasce Isee per la mensa e il trasporto scolastico

Il Comune di Nocera Inferiore ha approvato le nuove fasce Isee per la contribuzione ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024/2025. Le famiglie residenti parteciperanno alle spese in base alle proprie condizioni economiche e alla composizione del nucleo familiare, in linea con quanto stabilito dalla giunta comunale.

Le fasce Isee

Per quanto riguarda la mensa scolastica, le sei fasce di contribuzione già individuate lo scorso anno sono state riconfermate. Come illustrato dall’assessore all’istruzione Federica Fortino, non è prevista alcuna contribuzione per le famiglie con un Isee inferiore a 5.000 euro. Le famiglie con Isee superiori contribuiranno in modo crescente: dal 36% per la seconda fascia, fino al 100% per quelle con redditi superiori a 25.000 euro. Confermato anche lo sconto del 20% sul prezzo del ticket per il secondo figlio e i successivi.

L’assessore alle politiche finanziarie Clara Cesareo ha sottolineato che, nonostante l’aumento del costo della vita – con un incremento dell’1,1% tra luglio 2023 e luglio 2024, secondo i dati Istat – l’amministrazione comunale si è impegnata a non aumentare le rette per questi servizi essenziali per le famiglie.

Anche per il trasporto scolastico sono state definite le fasce di contribuzione, con la previsione della gratuità per redditi inferiori a 5.000 euro e una quota di partecipazione che varia dai 5 ai 20 euro in base alla fascia Isee.

I servizi di mensa e trasporto scolastico, definiti “a domanda individuale”, possono essere richiesti dalle famiglie in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. Come annunciato dal sindaco Paolo De Maio, i servizi saranno attivati al termine dell’orario provvisorio scolastico e l’inizio dell’orario definitivo. Il sindaco ha inoltre evidenziato l’istituzionalizzazione del servizio di trasporto scolastico, che dopo un primo anno di sperimentazione vedrà l’aggiunta di un sesto scuolabus.