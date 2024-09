SOTTO IL CIELO DEI CARAIBI. Con il Museo FRaC “si vola” a Cuba, ma solo fino al 22 settembre

Ultime due settimane per avere l’opportunità di visitare la mostra “Sotto il Cielo dei Caraibi. Aspetti dell’arte contemporanea a Cuba“, esposizione a cura del Museo FRaC Baronissi, in collaborazione con la Libera Accademia di Pittura, il comune di Baronissi e con il contributo della Regione Campania.

L’obiettivo, fin dal suo vernissage, è stato quello di offrire ai fruitori una vera e propria panoramica sulla scena artistica cubana contemporanea attraverso una selezione di trenta opere tra dipinti, disegni, grafiche, fotografie e video di performance.

La Mostra

Curata da Massimo Bignardi, la mostra presenta le opere di Wifredo Lam, uno dei pionieri dell’arte cubana moderna, insieme a quelle di altri artisti cubani di rilievo come Denis Ascanio, Carlos Boix, Leonardo Feal Bonachea, José Antonio Choy López, Ángel Delgado, José Ángel Rosabal Fajardo, Carlos Martiel e Ángel Ricardo Ríos.

“L’uomo – rileva Bignardi richiamando il pensiero di Hemingway espresso in un passo finale de’ Il vecchio e … il romanzo che mostrò al mondo, dalla scena del Premio Nobel, l’incanto dell’isola – non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto ma non sconfitto”: torna il senso della vita come esperienza del ‘rivoluzionarsi’. È una frase più volte richiamata dalla critica letteraria e, penso, possa tornare utile per comprendere quanto sia ancora attuale e quanto faccia da viatico alle esperienze delle arti visive, in particolare la pittura, nell’incontro con il sistema dell’arte“.

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, dal canto suo sottolinea l’importanza del dialogo con istituzioni culturali regionali e internazionali per promuovere una comprensione più profonda dell’arte cubana contemporanea e delle sue influenze europee e nordamericane.

La mostra resterà aperta fino al 22 settembre 2024.