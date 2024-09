Palio di Angri confermato: Falcone rassicura e smorza decisa le polemiche

Il Palio di Angri, nonostante le recenti controversie social, si svolgerà regolarmente anche quest’anno. A rassicurare la cittadinanza è Mariagiovanna Falcone, assessore delegata agli eventi del Comune di Angri, che ha voluto chiarire la situazione e difendere l’organizzazione dell’evento.

L’annuncio

“Con grande entusiasmo e determinazione, annuncio che anche quest’anno il Palio si terrà regolarmente, nonostante i recenti tentativi di disgregare l’evento e minare la nostra tradizione. La forza della nostra comunità ha prevalso e, grazie all’impegno di tanti, siamo riusciti a garantire la continuità di questa manifestazione che rappresenta l’anima e la storia della nostra città,” ha dichiarato Falcone, riferendosi alle polemiche emerse e alimentate a mezzo social nelle ultime ore.

Borghi uniti

L’assessore ha poi voluto esprimere gratitudine verso i partecipanti e i borghi coinvolti: “Grazie al Borgo Ardinghi, Borgo Coronati e Borgo Concilio che anche quest’anno, come ogni anno, hanno dato piena disponibilità per il bene del territorio e per la buona riuscita dell’evento. Nonostante le difficoltà e le incomprensioni, hanno scelto di unirsi e lavorare insieme, spinti dal profondo legame e dall’amore verso le nostre radici.”

Il chiarimento

Falcone ha anche colto l’occasione per chiarire le polemiche diffuse attraverso i social media: “È mio dovere sottolineare che le affermazioni diffuse pubblicamente tramite alcuni video che girano sui social non corrispondono in alcun modo alla realtà e ledono ingiustamente l’onorabilità e l’impegno profuso da me e dalla Consigliera Comunale Anna Parlato per garantire la corretta gestione e promozione del Palio.”

Tutela legale

Infine, l’assessore ha concluso con un monito: “Alla luce di queste circostanze, affronteremo la questione nelle sedi competenti a tutela mia e dell’intera amministrazione. Ribadisco il mio impegno nel continuare a lavorare per il bene della collettività e della manifestazione, sempre nel rispetto delle norme e della verità.”

Quindi nonostante le polemiche, la città di Angri sembra pronta a rievocare nuovamente una delle sue tradizioni più sentite, mantenendo vivo il legame con le proprie radici e andando oltre ogni polemica di fondo.

Natalia Pepe