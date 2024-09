Raddoppiano i concerti per i 40 anni del Sele d’Oro: Cristicchi e Amara il 6 settembre, gran finale con i Tiromancino il 7

Per la XL edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, raddoppiano le serate speciali di Musica e Parole “Mediterranei“, con al centro alcuni dei protagonisti della musica di autore italiana.

I due appuntamenti sono in programma in Piazza Europa a Oliveto Citra (SA), alle 21.00, con la partnership di Rai Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana e la conduzione del giornalista Gianmaurizio Foderaro. Venerdì 6 settembre andranno in scena, tra i vari ospiti, Vale LP, Simone Cristicchi e Amara. Sabato 7 settembre, dopo la cerimonia di consegna dei premi condotta dalla giornalista Giovanna Di Giorgio, Rondine e gran finale con il concerto dei Tiromancino.

Serate all’insegna dell’arte e della musica

Le due serate si propongono di ripercorrere i valori che hanno ispirato il Premio in questi quarant’anni. Tra questi, l’impegno per un futuro più equo e paritario tra il Nord e il Sud d’Italia. A ulteriore dimostrazione dell’impegno del Premio per il futuro e per le giovani generazioni, molti dei protagonisti di Mediterranei saranno giovani talenti, alcuni dei quali provenienti direttamente da una serie di contest che si sono tenuti proprio a Oliveto Citra con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio stimoli con i quali iniziare a misurarsi con il lavoro artistico. I vincitori di quei contest, premiati sul palco, saranno la prova tangibile di un lavoro di semina che sta iniziando a dare i suoi frutti. D’altro canto, il Premio Sele d’oro Mezzogiorno in questi anni è stato l’occasione per il territorio di conoscere e ascoltare dal vivo non solo le giovani proposte che stanno spiccando il volo, ma anche i più grandi artisti della scena italiana e internazionale.

Anche quest’anno la tradizione si ripete con due grandi concerti: venerdì 6 settembre, dopo l’opening di Vale LP, tocca a Simone Cristicchi e Amara, con un sentito omaggio a Franco Battiato. Sabato 7 settembre, dopo la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, sul palco di Piazza Europa Rondine e, a seguire, il gran finale con i Tiromancino, che a loro volta dedicano un pensiero affettuoso a Lucio Dalla. Il Tiromancino Tour, prodotto da DM Produzioni, ripercorre la storia del gruppo attraverso le numerose hit: “La descrizione di un attimo”, “Due Destini”, “Per me è importante”, “Amore Impossibile”, “Angoli di cielo”, “Immagini che lasciano il segno”, “Finché ti va” sino al nuovo brano “Punto fermo”. Federico Zampaglione, frontman del gruppo, è accompagnato da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Antonio Marcucci (chitarra) e Fabio Verdini (tastiere).

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu