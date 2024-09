San Marzano sul Sarno: il Comune regala un kit ai nuovi nati

A San Marzano sul Sarno è stato introdotto un “kit di benvenuto”, consegnato gratuitamente a domicilio tramite Amazon, che include pannolini, ciucciotti e altri gadget utili per i primi mesi di vita dei neonati.

L’idea è stata promossa dal sindaco Andrea Annunziata, su suggerimento del consigliere comunale Salvatore Annunziata, che ha contattato l’azienda fornitrice del materiale per garantire la gratuità del progetto. Come spiegato dal consigliere Annunziata, questa operazione non comporterà alcun costo per il Comune, poiché la fornitura dei prodotti e la consegna saranno a carico di un fornitore privato e di Amazon.

Il regalo sarà recapitato non solo ai neonati ma anche ai bambini venuti alla luce dall’1 gennaio 2024, si tratta di circa 120-130 bambini.

Salvatore Annunziata sottolinea che l’obiettivo è contrastare il calo demografico, offrendo un piccolo sostegno alle famiglie in questa fase così importante. Anche se si riconosce che i genitori avranno altre necessità nel tempo, il Comune sta considerando ulteriori iniziative per sostenere le famiglie, tenendo però conto dei vincoli di bilancio.

Per ricevere il kit, i neo genitori dovranno semplicemente compilare un modulo di accettazione, che sarà inviato dall’Ente comunale grazie alle informazioni fornite dall’ufficio Anagrafe. L’assessore alle Politiche sociali, Colomba Farina, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, definendola un segno di attenzione verso la comunità e un gesto di vicinanza in un momento così felice.