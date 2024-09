Scafati, gestione ACSE: Santocchio chiede chiarimenti sui contratti e assunzioni

Un nuovo intervento del coordinatore locale di Fratelli D’Italia Mario Santocchio scuote il dibattito politico intorno la gestione della società ACSE S.p.A. L’ex presidente di consiglio comunale segnala nelle scorse settimane operai a lavoro per conto dell’ACSE prima della scadenza del relativo bando, dal quale non sarebbero state assunte ancora tutte le relative unità. Sull’argomento indaga anche la Commissione Garanzia presieduta dal consigliere comunale Pasquale Vitiello e Bilancio guidata da Luigi Cavallaro.

Nel mirino ancora la partecipata

Non terminano gli attacchi intorno l’azienda partecipata del comune di Scafati addetta alla rimozione e allo spazzamento dei rifiuti in città. Ad accusare dinamiche poco chiare ancora il numero 1 locale di FDI Santocchio, che nella sua ultima invettiva prende in esame anche le ultime sedute dei rispettivi organi consiliari. “Il 2 settembre le commissioni Garanzia e Bilancio hanno avuto all’ordine del giorno tra l’altro il concorso per 20 operatori a tempo determinato, che l’ACSE ha bandito per il tramite dell’agenzia interinale Daily work” ha spiegato Santocchio, raffigurando una situazione di stallo che preoccupa “però non sembrano emergere dettagli, e soprattutto, non viene ancora resa nota la lista degli assunti, i fortunati e a quanto pare ben informati. Neanche gli esclusi sono a conoscenza delle motivazioni”.

Nuovi chiarimenti sulla questione

Questione che così si alimenta di nuovi aspetti sui quali Santocchio chiede chiarimenti, raccontando come “Alcuni partecipanti hanno spiegato che nonostante il bando della Daily Work per conto Acse S.p.A. scadesse il 25 agosto 2024, alcuni lavoratori sono scesi a lavoro già il giorno 23 agosto senza nemmeno il vestiario necessario” e anche “Secondo i ben informati l’Acse starebbe aspettando la scadenza degli operatori contrattualizzati ad aprile maggio 2024 con l’Agenzia Tempi moderni cosi da rinnovarli con la nuova Agenzia interinale”. Tutte accuse che non trovano al momento né smentite da parte del consiglio d’amministrazione della società partecipata, più volte intervenuta in difesa degli attacchi per dimostrare la trasparenza delle pratiche avanzate, né dalla parte politica e amministrativa, a sua volta interessata a fare luce sulla vicenda.

Approfondire la vicenda

“Dalla Commissione Congiunta Garanzia e Bilancio tenutasi alla presenza di un folto numero di Consiglieri è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti che entro il termine della prossima Convocazione di Commissione Congiunta il CDA dovrà fornire su quanto di competenza è stato richiesto” ha dichiarato in tal senso il consigliere Luigi Cavallaro, uno degli esponenti in assise dell’amministrazione di Pasquale Aliberti “Attendiamo una relazione in materia e riusciremo di sicuro a essere quanto più esaustivi in tema soprattutto nel rispetto della trasparenza e dei principi di legalità elementi indispensabili affinché si possa andare avanti con una pianificazione in una ottica di sviluppo aziendale”.

Alfonso Romano