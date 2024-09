Angri. La Provincia interviene sulla Strada Provinciale 185 su sollecito di Giuseppe Del Sorbo

La Provincia è intervenuta sulla Strada Provinciale 185, in particolare sul cavalcavia del Rio Sguazzatorio, per risolvere i problemi legati al manto stradale che si era sfaldato in diversi punti, nonostante l’inaugurazione avvenuta lo scorso febbraio. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti e delle persone che transitano quotidianamente su quel tratto.

Il sollecito di Giuseppe Del Sorbo

Determinante è stato il ruolo di Giuseppe Del Sorbo, consigliere comunale e provinciale, che ha sollecitato gli uffici competenti provinciali per accelerare i lavori di ripristino. Il giovane amministratore, da sempre attento alla sicurezza stradale e alla manutenzione del territorio, ha infatti chiesto interventi immediati per mettere in sicurezza la strada, evitando ulteriori rischi per la viabilità e l’incolumità dei residenti in località Avagliana.

Il tratto danneggiato

Grazie alla sua insistenza, in località Avagliana sono stati avviati i lavori necessari per ripristinare il tratto danneggiato, garantendo così una circolazione più sicura di mezzi e persone.

Raffaele Parlati