Cancello cede nel Casertano, operaio perde la vita schiacciato

Un operaio di 60 anni è deceduto ieri a Orta di Atella, in provincia di Caserta, in seguito a un tragico incidente avvenuto presso un capannone industriale. Il dramma si è consumato quando il pesante cancello d’ingresso della struttura si è ribaltato, travolgendo l’uomo. La vittima, residente a Sant’Agata dei Goti, nel Beneventano, lavorava per una ditta con sede a San Felice a Cancello specializzata in impianti di bonifica e protezione ambientale. L’uomo, sposato e padre di tre figli, stava probabilmente chiudendo il cancello quando quest’ultimo si è improvvisamente sganciato dai binari, schiacciandolo fatalmente.

A seguito del tragico incidente, sono subito intervenute le autorità competenti per eseguire i rilievi e avviare le indagini necessarie a chiarire le cause del ribaltamento del cancello.

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha immediatamente disposto il sequestro dell’area per accertamenti e ha ordinato il trasferimento della salma presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’esame autoptico. L’autopsia sarà fondamentale per stabilire le cause precise del decesso e valutare eventuali responsabilità.