Il Volley San Marzano diventa “Annalisa” per diffondere l’eccellenza locale

Un importante scossone ha animato il panorama sportivo marzanese nelle ultime ore, grazie all’accordo raggiunto dal San Marzano Team Volley per la prossima stagione con il nuovo main sponsor Attianese Spa. Una unione di intenti in vista del prossimo campionato di serie B, un palcoscenico importante che troverà la società marzanese pronta anche grazie alla creazione di un rapporto destinato a togliere tante soddisfazioni a tifosi e territorio.

Annalisa Volley San Marzano

Annalisa Volley San Marzano è il nuovo nome che accompagnerà la compagine del presidente Nicola Annunziata nella prossima avventura in serie B, dopo la storica promozione raggiunta lo scorso anno in serie C. “Annalisa il buono della terra” è infatti il nuovo marchio del gruppo Attianese Spa, azienda leader del settore alimentare, che festeggia attraverso questa partnership un nuovo capitolo della sua storia industriale, da sempre contraddistinto da qualità, fiducia dei consumatori e rispetto della tradizione culinaria italiana. L’obiettivo di questa operazione è quello di creare sinergie che permetteranno di crescere e prosperare nel competitivo mercato alimentare.

La soddisfazione di Annunziata

“Siamo entusiasti di accogliere l’azienda ATTIANESE SPA nella nostra famiglia. Questa partnership ci permetterà di crescere ulteriormente e di affrontare la stagione con nuove energie e obiettivi ambiziosi” sono le parole utilizzate dal presidente della nuova Annalisa Volley San Marzano Nicola Annunziata “Il supporto di un brand così prestigioso è una conferma del valore del nostro progetto, della determinazione che in questi anni, nonostante numerose difficoltà, non ci è mai mancata e siamo sicuri che insieme raggiungeremo grandi risultati e soprattutto porteremo il nome della città di San Marzano sul Sarno, conosciuta in tutto il mondo per i suoi pomodori, in tutti i palazzetti delle città che visiteremo durante il prossimo campionato Nazionale di Serie B”. Ambizione e voglia di stupire quindi per l’Annalisa Volley San Marzano, che negli scorsi giorni ha anche iniziato la preparazione in vista di un campionato nazionale che si preannuncia un’esperienza magica.