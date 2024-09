Polo Scolastico di Scafati: progetto in crisi le Preoccupazioni di Grimaldi e Santocchio

Il Polo Scolastico di Scafati, cantierizzato nel 2014 con una previsione di spesa di 7 milioni di euro, è diventato uno dei simboli più evidenti dei ritardi e delle difficoltà amministrative della città. A dieci anni dall’inizio dei lavori, l’opera non è ancora completata, e il suo costo sarebbe lievitato fino a 18 milioni di euro, con la possibilità che si arrivi a 20 milioni a causa delle continue varianti richieste dalla ditta appalatata.

Una situazione preoccupante e demolizione del passato

La situazione preoccupa le forze politiche locali, che chiedono trasparenza e interventi urgenti. Michele Grimaldi, consigliere comunale di opposizione, ha duramente criticato la gestione del progetto: “Dopo dieci anni, il Polo Scolastico non è ancora finito, e il costo è più che raddoppiato. Se non sarà reso funzionale entro il 31 dicembre 2024, il Comune rischia di perdere il finanziamento, avviando probabilmente un contenzioso legale con la ditta incaricata. Sarebbe un altro spreco di risorse e un’altra incompiuta per la nostra città, che già soffre per opere mai terminate come l’Urban Center, il PalaTricino e la pista ciclabile”. Grimaldi si sofferma anche su altri aspetti controversi della gestione dei lavori pubblici, come l’abbattimento del vecchio Palazzetto dello Sport e, più recentemente, quello della scuola Tommaso Anardi per fare spazio a un parcheggio: “Stanno demolendo la storia della città per progetti che non aggiungono valore”. Grimaldi teme anche per la cancellazione di un altro simbolo cittadino al centro di una possibile demolizione: “È necessario salvare la scuola Tommaso Anardi, evitando l’ennesimo scempio alla nostra storia. La città di Scafati non merita ulteriori ferite, fisiche e morali”.

Santocchio incalza

Le critiche di Grimaldi sono, in un certo senso, condivise da Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che manifesta preoccupazione per lo stato attuale dei lavori. “Le notizie che trapelano dal Comune sono inquietanti. Durante la riunione tecnica del 4 settembre, sono emerse criticità tali da rendere difficile proseguire con i lavori nei tempi previsti. Chiediamo all’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Di Palma, di chiarire la situazione: è vero che l’impresa ha abbandonato il cantiere? È vero che ha richiesto una variazione del quadro economico pari a 2,5 milioni di euro? Inoltre, il termine del 31 dicembre 2024 non sembra più realizzabile. Qual è quindi lo stato reale del progetto?” si chiede l’ex presidente del Consiglio Comunale.

Opera già rifinanziata

Santocchio ricorda che l’opera è stata rifinanziata dalla precedente amministrazione di Cristoforo Salvati e che l’attuale governo cittadino aveva solo il compito di portarla a termine: “L’opera era stata già appaltata e cantierizzata. Chiediamo trasparenza sui motivi per cui la consegna continua a slittare, mettendo a rischio anche le casse comunali, già in dissesto”.

L’apertura di un tavolo tecnico

Grimaldi chiede che il Comune avvii una rapida interlocuzione con la Regione Campania e l’Unione Europea per ottenere una proroga del finanziamento, scongiurando così la perdita delle risorse. Il Polo Scolastico, che doveva rappresentare un’eccellenza per la città, rischia così di diventare l’ennesimo emblema di una gestione amministrativa ritenuta già da tempo inefficace e caratterizzata da ritardi e incompiute.