Smart #5, svelata ufficialmente in Australia, arriva in Europa nel 2025 

Smart #5 sarà la Smart più grande di sempre del Costruttore sino-tedesco ed affiancherà le #1 e #3 già in commercio. Fedelissima all’audace design espresso con la Concept al Salone di Pechino, il SUV elettrico #5 introduce nuovi stilemi. Il taglio dei gruppi ottici, gli inserti nei paraurti e le dimensioni generose la distinguono immediatamente dalle sorelle minori. Avranno un ruolo determinante le personalizzazioni: dai bozzetti diffusi da Casa Madre si possono vedere il portapacchi su misura con borse esterne e luci aggiuntive, che permetterà anche di trasportare attrezzature sportive.

L’architettura a 800 volt sarà la chiave per ridurre fino a 15 minuti il tempo necessario per passare dal 10% all’80% della batteria da oltre 100 kWh, superando i 550 km di autonomia dichiarata. Colpisce dal primo sguardo. La massiccia zona anteriore mette in mostra una fanaleria LED unita al centro, mentre i passaruota ospitano pneumatici piuttosto grandi. Probabilmente quelli montati sulla vettura di serie potranno raggiungere i 20 o 21″. La zona posteriore è altrettanto monolitica e di profilo ricorda vagamente quella della Jeep Renegade.

Il look della Smart #5 potrà essere personalizzato in modo importante aggiungendo una serie di accessori per il fuoristrada e per la vita all’aria aperta in generale. Avrà dimensioni di 4,7 mt di lunghezza, 1,92 mt di larghezza e 1,70 mt di altezza, con un passo di 2,9 mt.

Realizzata sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, la #5 sarà proposta sia con trazione posteriore che integrale. La versione più sportiva, firmata Brabus, potrebbe raggiungere una potenza superiore ai 600 CV. Il suo arrivo in Europa è previsto per il 2025.