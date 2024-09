Tragedia nel napoletano, 15enne muore in piscina, probabile malore

Tragedia in piscina – Un tragico incidente si è verificato in un agriturismo di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è deceduto mentre nuotava in piscina. Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso sembra essere un malore improvviso.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il nucleo investigativo di Torre Annunziata per effettuare i rilievi necessari e chiarire le dinamiche dell’accaduto. Le cause precise della morte sono ancora in fase di accertamento.

Fonte ANSA