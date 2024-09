Angri-Nardò 2-3: il cuore non basta ai doriani, ko alla prima

Ai grigiorossi non bastano le reti di Tandara e Messina per riacciuffare il pari; per gli ospiti a segno Vrdoljak e doppietta di Maletic.

Angri-Nardò 2-3. La prima giornata del girone H del campionato di Serie D pone Angri opposto al Nardò. Per il terzo anno consecutivo è lo stadio “Pasquale Novi” ad ospitare la gara d’esordio in campionato della squadra doriana.

Angri-Nardò 2-3: la cronaca

E’ il Nardò a prendere l’iniziativa con D’Anna e Ciracì a mettere sottopressione la difesa grigiorossa. La retroguardia di Scorsini tiene, ma crolla al 12’. Calcio di punizione sull’out di sinistra all’altezza del lato corto dell’area di rigore. D’Anna crossa al centro, il pallone deviato arriva a Vrdoljak che con un colpo di tacco anticipa Viscovo sul primo palo. Il gol risveglia l’Angri che con Messina prima e Pappalardo poi sfiora il pari. La partita è molto spezzettata dal nervosismo delle due squadre in campo.

Nel secondo tempo i due tecnici optano per un cambio a testa. L’Angri si ripresenta in campo con Petricciuolo al posto di Rondinella e il Nardò manda in campo Ziello in luogo di Milli. Pronti via e l’Angri sfiora il pari con Messina che non trova lo specchio della porta dopo aver calciato da posizione defilata in area. Al 47’ Maletic raddoppia in contropiede. Al 50’ il Nardò cala il tris. D’Anna discende sulla destra e serve sul secondo palo Maletic che realizza la doppietta personale. Il 3-0 colpisce nell’orgoglio la compagine grigiorossa che al 52’ trova il gol dell’1-3 con Tandara. Il numero 9 doriano si gira al limite dell’area e realizza un gol meraviglioso. Al 66’ Tandara, servito da Petricciuolo, si trasforma in assist-man per Messina che davanti a De Luca non sbaglia e trova il gol del 2-3.

Passano 10 minuti e l’Angri va vicinissima al 3-3. Tandara calcia in porta con De Luca che smanaccia, sulla ribattuta Tandara riprende il pallone e in mezzo a 2 uomini del Nardò riesce a imbeccare Messina al centro dell’area. La punta grigiorossa si coordina e calcia in porta con il sinistro, ma il tiro termina oltre la traversa. La squadra di Scorsini continua a spingere alla ricerca del gol del pari sino al termine della gara, ma gli sforzi non trovano alcun frutto. Al triplice fischio del direttore di gara, infatti, è il Nardò a conquistare i primi 3 punti della stagione.

Angri-Nardò 2-3: il tabellino

Angri: Viscovo, Severino (71’ Kljajic), Puca, Ciriello; Rondinella (46’ Petricciuolo), Vogiatzis, Selvaggio (61’ Gaeta), Pappalardo (61’ Spunticcia), Gargiulo; Messina, Tandara. A disposizione: Borrelli, De Caro, Gaeta, Rosolino, Lombardo, Emmanouil, Kljajic, Spunticcia, Petricciuolo. Allenatore: Marco Scorsini

Nardo’: De Luca, Vrdoljak, Delvino, De Crescenzo (80’ Montagna); Ciracì (71’ Muñoz Mila), Davì, Correnti, Calderoli, Milli (46’ Ziello), D’Anna (90’+2 Gianfreda); Maletic (65’ Gatto). A disposizione: Herceng, Gianfreda, Gatto, Orlando, Montagna, Piazza, Muñoz Mila, Gassama, Ziello. Allenatore: Fabio De Sanzo

Marcatori: 12’ Vrdoljak (N), 47’ e 50’ Maletic (N), 52’ Tandara (A), 66’ Messina (A)

Ammoniti: Puca (A), Melli (N), Delvino (N), Ziello (N), De Luca (N)

Arbitro: Alessandro Iudicone della sezione AIA di Formia

Assistenti: Simone Pellegrini della sezione AIA di Prato e Filippo Scorteccia della sezione AIA di Firenze.