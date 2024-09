Pompei-Paternò 0-1: esordio amaro per i rossoblu in Serie D

Pompei-Paternò 0-1. Falsa partenza per il Pompei in Serie D. I rossoblù cadono a Santa Maria la Carità: la spunta il Paternò con uno 0-1 beffardo. Nel primo tempo la squadra di Cinelli domina il gioco e dopo novanta secondi non capitalizza una palla gol nitida con Di Piazza. Il match non offre grossi sussulti, con il Pompei che prova comunque a fare la partita. Al 45’ l’episodio chiave: Buschiazzo sgambetta un avversario a circa 35 metri dalla porta, per l’arbitro è chiara occasione da rete e l’uruguaiano viene espulso. Cinelli ne cambia due all’intervallo e anche nella ripresa, pronti via e i rossoblù accarezzano senza afferrarla la gioia del gol: cross dalla destra di Rosati, Carnevale gonfia la rete ma è fuorigioco. Il Paternò a questo punto prova ad alzarsi, con i padroni di casa che chiudono bene gli spazi e non corrono rischi. Fino all’81’, quando Guida vince un rimpallo in area e, al primo vero tentativo della sua squadra, batte Rizzuto. E’ il gol dello 0-1 che decide il match, regala i tre punti alla squadra di Catalano e lascia l’amaro in bocca a Troest e compagni.

Pompei-Paternò 0-1: il tabellino

FC POMPEI: Rizzuto, Buschiazzo, Troest, Petta, Megna (84’ Sarno), Agnelli, Bonavita (46’ Rizzo), Darboe (46’ Tomolillo), Rosati (74’ Iurgens), Carnevale (65’ Carbone), Di Piazza. A disp.: Allocca, Cinque, Sparavigna, Latorre. All.: Cinelli

PATERNO’: Mileto, Sinatra, Greco M., Puglisi, Marino, Porcaro, Greco C. (53’ Elia), Viglianisi (67’ Papito), Retucci (84’ Montanaro), Guida, Asero (88’ Caparros). A disp.: Tosoni, Bertella, Prestigiacomo, Pappalardo, Gullì. All.: Catalano

ARBITRO: Morello di Tivoli. Assistenti: Elisino (Ostia Lido), Scarangella (Cassino)

MARCATORI: 81’ Guida

NOTE: Spettatori 400 circa. Al 45’ espulso Buschiazzo (PO). Ammoniti: Rizzo, Di Piazza, Iurgens, Megna, Sarno (PO); Montanaro (PA)