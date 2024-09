Sant’Egidio del Monte Albino, centro polifunzionale minori adesioni ancora possibili

L’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” ha indetto un avviso pubblico per l’ammissione di 50 minori al centro polifunzionale per minori presso la scuola di via Coscioni, a San Lorenzo. Possono presentare la domanda di partecipazione le famiglie di bambini e ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni residenti nei comuni di Scafati, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara.

Spazi aggregativi

Il Centro diurno polifunzionale per minori offre la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione nonché di sostegno e supporto alle famiglie.

L’offerta delle attività

La struttura si caratterizzerà per le numerose attività offerte, pianificandole, fanno sapere dall’Azienda Consortile, in base alle esigenze e agli interessi dei minori, promuovendo attività sportive, ricreative, culturali, di supporto alla scuola e momenti di informazione. Le domande devono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli, entro e non oltre, le 12 del 30 settembre presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune o, via PEC, all’indirizzo comunitasensibile@pec.it, specificando nell’oggetto il comune di residenza. Per scaricare il bando e i documenti allegati, è possibile consultare la homepage del sito istituzionale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Il centro polifunzionale rappresenta un punto di riferimento per crescita e benessere dei minori.

Anna Villani