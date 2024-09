Scafatese-Acireale 4-0: poker gialloblu , tripletta di Foggia

Scafatese-Acireale 4-0. Allo stadio Giovanni Vitiello di Scafati la Scafatese travolge l’Acireale. Nella prima frazione ci pensa Ciro Foggia con una tripletta; nella ripresa Albadoro cala il poker in rovesciata.

Scafatese-Acireale 4-0: la cronaca

Il primo squillo è a tinte granata con Marchionni che dalla sinistra calcia ma la palla si stampa sul palo. La risposta della Scafatese arriva al 20’: ottima azione sulla destra, Aliperta serve Palmieri che però da buona posizione spara alto. Al 25’ Palmieri viene atterrato in area di rigore e per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli 11 metri si presenta Foggia che non sbaglia e porta i gialloblu in vantaggio. Passano appena una manciata di secondi e la situazione si inverte: penalty per l’Acireale; dal dischetto va Marchionni che viene ipnotizzato da Becchi. Al 36’ occasionissima Scafatese: dopo una sponda Foggia calcia di prima ma Zizzania compie un vero e proprio miracolo. Passano 60 secondi e dopo una conclusione di Aliperta che si stampa sulla traversa, Foggia si fa trovare pronto e sigla la doppietta personale. È assedio gialloblu, ancora Palmieri atterrato in area di rigore e ancora rigore, dagli 11 metri si presenta proprio Palmieri, ma Zizzania riesce a deviare sulla traversa e sulla ribattuta si trova ancora Foggia che trova la terza rete personale in 43 minuti.

Nella seconda frazione i ritmi calano vertiginosamente con la Scafatese che preferisce gestire. L’Acireale prova a reagire ma di fronte a sé trova un muro. Nel finale Neglia salta 2 avversari e cerca di calare il poker, ma Zizzania con i piedi respinge. Sul calcio d’angolo seguente Albadoro in rovesciata trova la quarta rete gialloblu di giornata.

Scafatese-Acireale 4-0: il tabellino

SCAFATESE: Becchi, Di Paola, Altobello, Chiariello, Santarpia, Aliperta, Esposito (70’ Potenza), Vacca R. (80’ Armeno), Foggia (61’ Albadoro), Palmieri (61’ Sowe), Gagliardi (61’ Neglia). A disposizione: Ascioti, Vacca A., Markic, Cham. All. Fabiano

ACIREALE: Zizzania, Chironi (75’ Esposito), Cardore (58’ Dampha), Fangwa (64’ De Mutiis), Marchionni (64’ Capogna), Milo (66’ Di Mauro), Blaze, Nardo, Cassese, Kremenovic, Sueva. A disposizione: Grotta, Manciano, Callegari, Loukaris. All. Epifani

AMMONITI: Chironi (A), Di Mauro (A), Sowe (S), Capogna (A)

MARCATORI: 26’(rig.) e 38’, 43’ Foggia, 84’ Albadoro

ANGOLI: 4-3

RECUPERO: 2’pt, 3’st.