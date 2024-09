Castel San Giorgio, incendi e degrado ambientale: monito di Longanella e Coppola 

Gli incendi che hanno devastato i boschi di Castel San Giorgio negli ultimi giorni hanno sollevato gravi preoccupazioni ambientali. Vincenzo Coppola, apicoltore e attivo esponente del circolo PD, ha espresso rammarico per i danni subiti dall’ecosistema, in particolare per la distruzione degli habitat naturali delle api, fondamentali per la pollinizzazione. “Le api sono sentinelle della natura. L’incendio ha distrutto gran parte del pascolo necessario per la loro attività, compromettendo il nostro impegno per la tutela ambientale”, ha dichiarato Coppola, ricordando anche il progetto di piantumazione di 500 alberi, avviato insieme ad associazioni locali.

Le parole di Anna Longanella

Anna Longanella, biologa e attivista di Legambiente, ha evidenziato come il degrado sia amplificato dall’incuria delle istituzioni. “Gli incendi non sono solo il frutto di condizioni climatiche estreme, ma anche di una mancanza di manutenzione allarmante”, ha affermato, criticando la gestione del verde pubblico e il degrado di Villa Calvanese, storico edificio vanvitelliano. Longanella ha chiesto maggiore trasparenza e la convocazione di un dibattito pubblico: “I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono gestiti i beni collettivi”.