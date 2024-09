Oroscopo della settimana: energia positiva per i segni di terra

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 9 settembre a domenica 15 settembre 2024, Mercurio entrerà nel segno della Vergine, suo domicilio, potenziando l’analisi e la precisione in tutte le attività soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) ma anche per Cancro e Scorpione. Formerà poi, nella giornata di mercoledì, un aspetto di sestile con Marte, portando una spinta positiva alle iniziative che richiedono prontezza mentale e assertività. Venere in Bilancia sarà sestile a Giove nella giornata di domenica, creando un’energia armoniosa particolarmente favorevole ai segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e al Leone.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’opposizione di Venere ti metterà un po’ alla prova: sarà come se le persone attorno a te ballassero su una melodia armonica che solo tu non riesci a sentire. Questo potrà farti sentire un po’ frustrato, quasi come quando si cerca di spiegare qualcosa di ovvio a chi sembra non capire. E poi ci sarà Marte in Cancro, che ti farà sentire come un guerriero con una spada di gomma: la tua solita energia diretta e senza filtri sarà frenata da un’ondata di emozioni che non sei abituato a gestire. Potresti sentirti un po’ come un pugile fuori dal ring, potente ma con le mani legate. L’irritabilità sarà più o meno inevitabile, per questo motivo ti lascio qui le parole di Bruce Lee “Be water, my friend.”: Sii acqua, amico mio. Adattati, lasciati scorrere e usa questa settimana per capire che non tutte le battaglie devono essere combattute con il fuoco e la frenesia, ma che soprattutto non sempre ciò che ci si presenta non in linea con le nostre modalità di azione è una battaglia, a volte è solo un’opportunità per evolvere e sviluppare nuove strategie.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Da quanto tempo non ti senti in perfetta sintonia con i tuoi obiettivi? Questa settimana, caro Toro, potrebbe essere la volta buona. Tolta la giornata di lunedì, in cui potresti sentirti un po’ scombussolato a causa di una Luna sfidante, da martedì in poi il Sole in Vergine ti regalerà chiarezza e precisione, aiutandoti ad affrontare qualsiasi compito con grande efficienza e meticolosa attenzione. Venerdì potresti esagerare un po’ nelle tue esternazioni, quindi cerca di mantenere sempre la giusta misura. Anche Mercurio passerà nel segno a te amico della Vergine, coalizzandosi con Marte e favorendo un’ottima sintonia tra pensiero e azione. Utilizza questa energia per valorizzare e sostenere le persone e le cause che consideri importanti. Nel weekend prenditela comoda… la calma è la chiave che apre tutte le porte: trova il tuo equilibrio e lascia che la tua determinazione parli con voce tranquilla e sicura.

Voto 8 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana, cari Gemelli, potreste sentirvi come dei comici che cercano di improvvisare uno spettacolo. Venere a favore e Giove nel vostro segno vi porteranno un pubblico caloroso e prontezza di spirito, rendendo i vostri progetti particolarmente esilaranti e promettenti. Il Sole e Mercurio in quadratura, però, potrebbero rendere le vostre battute meno efficaci, creando qualche imprevisto nei tempi comici. Martedì e mercoledì, con la Luna opposta, non stupitevi se durante lo show ci saranno momenti di silenzio imbarazzante, poi nel weekend, con la Luna favorevole, tornerà a esserci un’atmosfera più rilassata e accogliente. Charlie Chaplin diceva: “Una giornata senza sorriso è una giornata persa.” Questa settimana, anche se ci saranno momenti di sfida, avrete comunque dalla vostra parte il vostro talento e la vostra capacità di adattamento che non vi abbandonerà mai!

Voto 6 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se tu fossi un artigiano che lavora a una creazione, lunedì il tuo laboratorio sarebbe avvolto dalla luce misteriosa della Luna crescente in Scorpione che esalterebbe la tua sensibilità e la tua intuizione, rendendo ogni dettaglio del tuo lavoro impeccabile. A metà settimana, però, questa luce potrebbe cambiare e le ombre inizierebbero a giocare brutti scherzi: potresti sentirti messo alla prova, come se le tue capacità non venissero apprezzate quanto tu vorresti e potresti avvertire il bisogno di ritirarti nel tuo spazio creativo per ritrovare l’equilibrio, a causa di una luna storta e di una Venere che non ti sostiene. Ma non temere, perché verso la fine della settimana la tua dedizione avrà nuova linfa. Con Mercurio e Marte che collaboreranno in sintonia, avrai a disposizione nuove intuizioni e strategie pratiche che ti aiuteranno a risolvere le situazioni con astuzia e precisione, facendoti trasformare gli intoppi in una versione ancora più raffinata e potente della tua creazione.

Voto 7 – –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, nella trama della tua settimana ci sarà qualche colpo di scena interessante! Lunedì la Luna ti farà partire con qualche intoppo, quindi preparati a una giornata in cui il tuo “grandioso ingresso” potrebbe trasformarsi in un’uscita inaspettata. Ma non temere, la Luna sarà pronta poi a sostenerti nelle giornate di martedì e mercoledì per farti sfoggiare tutta la tua maestosità. Soprattutto avrai per tutta la settimana due aiutanti di tutto rispetto, Venere e Giove, che domenica, in tandem, si sistemeranno vicini-vicini per creare per te un finale da applausi. Focus dunque sugli incontri e sulle relazioni con momenti di pura magia. La tua abilità nel goderti la compagnia sarà da manuale: sintonizzati sul canale della gioia e lasciati sorprendere dai momenti speciali che stanno per arrivare!

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Lo sappiamo che sei una problem solver nata, ma ora che Mercurio tornerà nel suo domicilio nel tuo segno e, per di più, si alleerà con Marte, diventerai una vera e propria macchina da guerra! Il tuo pensiero sarà rapido come un fulmine e risolverai ogni questione che ti si presenterà in un batter d’occhio. Approfitta di questi giorni per affrontare tutto ciò che avevi lasciato in sospeso: nulla potrà fermarti! Attenzione, però, verso venerdì a non prendere più impegni di quanti ne potrai gestire. Non dimenticarti di respirare e di non dire “sì” a tutto e tutti. La tua capacità di essere multitasking sarà impressionante, ma tutti hanno bisogno di una pausa ogni tanto per non ritrovarsi in burn out. Rilassati nel weekend e tieni a mente il detto: “Chi rincorre due lepri non ne prende nessuna.” Buona settimana cara Vergine!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, entrerai in questa settimana come se stessi volteggiando sulle note di un elegante valzer, dove ogni passo ti porterà più vicino a quel senso di equilibrio e armonia che tanto ami. Con Venere che danzerà nel tuo segno e Giove che ti farà l’occhiolino, ti sentirai al top, come se stessi fluttuando in una sala piena di possibilità infinite, pronte a svelarsi al ritmo della musica. Le relazioni saranno al centro della scena e ogni incontro potrebbe diventare una nuova melodia nella tua vita. Marte in Cancro cercherà di farti inciampare donandoti una carica emotiva un po’ troppo intensa. Ma non preoccuparti perché domenica, con Venere in sestile a Giove e la Luna in trigono, tornerà il ritmo giusto, amplificando la tua capacità di attrarre bellezza e connessioni profonde. Sarai come un direttore d’orchestra, capace di trasformare ogni momento in un’opera d’arte, creando una sinfonia di emozioni e gioia.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dopo un’estate un po’ pesante, ti avvicini alla nuova stagione con una mente più lucida e focalizzata sui tuoi obiettivi. C’è meno confusione per te nell’aria e, grazie anche alla Luna nel tuo segno, all’inizio della settimana sarai in grado di leggere tra le righe e fare le mosse giuste, al momento giusto. Anche Mercurio e Marte, in posizione a te favorevole e in piena sintonia fra loro, faranno sì che il tuo pensiero acuto ti spinga ad avanzare senza esitazione, seguendo con tenacia e determinazione il tuo percorso, spinto da un’intensa motivazione emotiva. Nel weekend potresti avere un po’ meno smalto, ma non lasciare che questo ti destabilizzi: il tuo intuito rimarrà forte e saprai come adattarti a ogni situazione. È comunque un buon periodo per te e la stanchezza che sentirai sabato e domenica sarà solo momentanea, un piccolo ostacolo nel cammino più ampio di crescita che stai vivendo.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, questa settimana sarà come essere in mezzo a un mercato affollato: rumoroso, colorato e con tante distrazioni. Con il Sole e Mercurio in quadratura, potresti sentirti sommerso da troppe opzioni e idee contrastanti e potresti avere difficoltà nel prendere decisioni nette. Ma avrai la Luna a favore quasi tutta la settima e sarà proprio lei che ti aiuterà a trovare il tuo punto di riferimento e a farti orientarti in mezzo alla folla. E poi ci sarà Venere che ti vuole bene, ti farà sentire più sicuro e ti farà godere delle piccole sorprese che il mercato della vita ti offre. Anche se tutto è ancora un po’ caotico, tu saprai come trarre il meglio dalla situazione perché, anche in mezzo al trambusto, potrai scoprire piccoli tesori nascosti. Dopotutto, come diceva Picasso, “Il caos è un ordine non ancora decifrato.” Lasciati sorprendere dalle persone, dalle situazioni e da te stesso!

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Capricorno, questa settimana sarà come cercare di scalare una montagna procedendo controvento: l’obiettivo sarà chiaro davanti a te, ma ci saranno alcune situazioni che potrebbero rallentarti un po’. Il Sole in aspetto a te favorevole ti darà la forza e la determinazione necessarie per affrontare la salita e rendere i tuoi progetti concreti, anche se il rischio di un sovraccarico di impegni potrebbe farti dubitare della tua capacità di raggiungere la vetta. È probabile tu voglia salire in solitaria, perché Venere in quadratura potrebbe spingerti verso la solitudine facendoti preferire un rifugio tranquillo anziché grandi condivisioni. In questa situazione introspettiva, giovedì e venerdì, con la Luna nel tuo segno, avrai anche l’opportunità di esplorarti a fondo e capire meglio le tue reali aspirazioni. Questo momento di riflessione sarà prezioso per ritrovare la tua bussola interiore e ricalibrare i tuoi obiettivi. Anche se Marte in Cancro che ti fronteggia potrebbe spingerti a prendere decisioni più guidate dai sentimenti che dalla logica e le tue azioni potrebbero risultare meno efficaci, continua a procedere con pazienza e determinazione. Con il tuo spirito tenace, saprai trovare il modo di affrontare tutte queste situazioni.

Voto 6 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Amici dell’Acquario, questa settimana sarà come visitare una mostra di invenzioni creative dove potrete partecipare attivamente ai laboratori: ogni stanza sarà colma di possibilità e opportunità per voi. Venere, in aspetto armonico, favorirà i rapporti con le altre persone, inclusi quelli amorosi, che diventeranno più armoniosi e soddisfacenti, portando una ventata di freschezza e genuinità nelle vostre interazioni, e domenica, in perfetta sinergia con Giove, amplificherà le occasioni di incontri piacevoli e situazioni gratificanti, dandovi l’opportunità di espandere i vostri orizzonti sociali e personali. Albert Einstein diceva: “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.” Con la vostra apertura e la vostra curiosità, non ci saranno limiti ai luoghi e alle esperienze che potrete conquistare. Il mondo è un grande laboratorio dove esplorare e sperimentare nuove connessioni con audacia. Mantenetevi ricettivi e pronti a cogliere ogni spunto perché le possibilità saranno molteplici e l’universo sarà pronto a offrirvele, basterà solo avere il coraggio di aprire le porte e dare vita alla vostra visione.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pesci, questa settimana per voi sarà come doversi muovere in una fitta boscaglia: il percorso sarà ingarbugliato e la visibilità limitata. Con Sole e Mercurio in opposizione vi troverete a fare i conti con una confusione che renderà difficile l’orientamento. Giove, ancora in quadratura, potrebbe farvi prendere qualche decisione azzardata, ma Marte nel segno a voi affine del Cancro, vi fornirà l’energia emotiva necessaria per continuare a muovervi con il cuore, anche se questo potrebbe portarvi a qualche errore di valutazione. Martedì e mercoledì potrebbero risultare delle giornate un po’ complicate, a causa della Luna storta, ma poi sarà proprio lei, l’affascinante Luna, giovedì e venerdì ad accompagnarvi verso una maggiore chiarezza delle situazioni. Mantenete la vostra integrità anche nei passi incerti che compirete e ricordate che seguire il vostro istinto e la vostra compassione non potrà mai farvi davvero sbagliare strada.

Voto 6 – –

