San Marzano. Grimaldi denuncia lo stallo amministrativo (video)

Il consigliere comunale ed ex sindaco Franco Grimaldi sottolinea come, a tre mesi dall’insediamento, l’amministrazione Annunziata non abbia ancora avviato ancora azioni concrete per la gestione della cittadina. I cittadini attendono risposte, soprattutto in previsione di possibili emergenze future, come quelle legate agli allagamenti un vero problema per San Marzano. Persistono inoltre diverse problematiche, come la questione dello stadio e altri problemi ereditati dalla precedente amministrazione.

Incertezze

La città attraversa un momento di incertezza, e i cittadini ora chiedono garanzie, ma soprattutto una continuità amministrativa. Una continuità amministrativa che dovrebbe essere garantita da una maggiore presenza del sindaco Andrea Annunziata, attualmente impegnato anche con altri incarichi. Proprio in queste ore, è stata approvata con delibera di giunta con la possibilità per il primo cittadino di tenere giunte da remoto.

Valutazione popolare

L’operato della giunta del sindaco Andrea Annunziata è già oggetto di valutazione, ma nei primi tre mesi non si sono ancora visti segnali incisivi e atti di indirizzo tali da fare pensare a un cambio di passo nella gestione del paese.

La comunicazione istituzionale

Infine, Grimaldi esprime perplessità sulla gestione della comunicazione istituzionale da parte dell’amministrazione comunale, evidenziando diversi punti critici e zone d’ombra.

IL servizio è di Tiziana Zurro