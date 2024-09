Angri. Cosimo Ferraioli punta a diventare dirigente del Comune di Pompei

Potrebbe essere molto più di una suggestiva voce di corridoio. Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ormai al termine improrogabile del suo secondo mandato, si starebbe guardando intorno, oltre il suo attuale ruolo politico per ricollocarsi e concludere la sua carriera. Con l’intenzione mai nascosta di assicurarsi una posizione dirigenziale di prestigio, Ferraioli starebbe trattando un suo possibile trasferimento nelle sfere amministrative apicali, con il Comune di Pompei come destinazione finale. Questa ambizione rappresenta per il sindaco un obiettivo inseguito già da tempo, e ora, con le elezioni all’orizzonte e la necessità di un futuro professionale diverso, la prospettiva sembra essere più concreta che mai.

Il precedente

Già nel 2019, quando fu sospeso dalla carica di sindaco, Ferraioli aveva provato farsi reclutare dall’amministrazione di Pompei. Tuttavia, l’operazione non si concretizzò, lasciando in sospeso la sua ambizione di entrare a far parte della struttura organizzativa del Comune di piazza Bartolo Longo. Una ipotesi che oggi, alimentata dalle “solite voci” interne, torna a circolare. Nel caso di specie Ferraioli potrebbe trasferirsi “in regime di mobilità” presso il Comune di Pompei, provenendo dal comune di Corbara, dove attualmente è in carico.

Le velleità

Ferraioli non ha mai nascosto la sua volontà di occupare un ruolo dirigenziale rilevante. Negli ultimi tempi, si sarebbe mosso attivamente alla ricerca di opportunità, bussando anche alle porte di diversi politici. Tuttavia, le sue posizioni politiche, ritenute da sempre ambigue, avrebbero reso difficile il sostegno da parte degli esponenti del panorama locale. Se l’iter immaginato dovesse concludersi positivamente, Ferraioli sarebbe pronto a chiudere il fortunato cerchio della sua carriera nella città di Pompei, integrandosi nella macchina amministrativa della città Mariana.

Gli obiettivi

Cosimo Ferraioli, dopo anni di leadership politica, sembra quindi intenzionato a dedicarsi a un nuovo capitolo della sua carriera amministrativa, ma non escluderebbe anche l’ipotesi di valutare una candidatura per il prossimo Consiglio Regionale, magari con la Lega alla quale non ha mai fatto mancare il supporto della sua maggioranza. Il suo eventuale trasferimento a Pompei comunque rappresenterebbe un’importante tappa di un arrivo per una “fortunosa” carriera politica mai seriamente ostacolata o messa in discussione. La notizia, per essere confermata o smentita, anche a mezzo social come nelle abitudini di Ferraioli, attende di essere chiarita.

Luciano Verdoliva