Cava de’ Tirreni, lettera del piccolo Lorenzo al sindaco per la riapertura della piscina

Cava de’ Tirreni – Partecipante al centro estivo della cooperativa Lithodora, l’undicenne Lorenzo ha inviato una lettera pacata al sindaco Vincenzo Servalli, esprimendo il suo desiderio di praticare nuoto nella piscina comunale. Nella missiva, ha spiegato che il suo medico gli ha consigliato il nuoto per la salute, ma che senza una piscina a Cava, non avrebbe modo di praticarlo.

Il sindaco ha accolto non solo la richiesta di Lorenzo, ma anche quella di molti cittadini in attesa della riapertura. I lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dal Pnrr, sono stati completati di recente. Dopo il rilascio della piscina dal precedente concessionario, il Comune ha avviato una gara per l’affidamento della gestione a un privato, con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva per tutti.

Le tariffe stabilite prevedono 55 euro per otto lezioni di nuoto per bambini e ragazzi, 60 euro per adulti e 50 euro per persone con disabilità.

Fonte: La Città