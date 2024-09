Tennis Tavolo Nocera. Arriva Adewale, l’obiettivo è crescere e vincere

Il Tennis Tavolo Nocera è orgoglioso di annunciare l’accordo per la stagione agonistica 2024-25 con Tijani Yusuff Adewale, talentuoso pongista nigeriano nato nel 1987. Adewale ha iniziato la sua carriera in Nigeria, prima di trasferirsi nel 2011 in Portogallo, dove ha vinto il campionato e un open con il Ponta Do Pargo. Successivamente, è approdato in Italia, all’Asd TT Pegasus, per poi vivere un’esperienza in Svizzera. Tornato in Italia, ha giocato per sei stagioni con il Città di Castello, partecipando a campionati di alto livello dalla A2 fino alla B2, conquistando numerosi titoli.

Un profilo per un nuovo salto di qualità

Nel suo ultimo campionato, disputato nel girone F di Serie B2, Adewale ha collezionato un impressionante record di 30 vittorie e solo 4 sconfitte. Nella stagione 2024-25, sarà protagonista nel campionato nazionale di Serie C1 e affiancherà Cristian Cuofano nel ruolo di coach, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del settore giovanile rossonero e tutti gli atleti della società.

Questa importante trattativa si è concretizzata grazie alla sinergia con l’Asd Csi TT Cava, dove Adewale svolgerà anche il ruolo di allenatore, continuando a contribuire allo sviluppo dei pongisti italiani.