Vasca Curti di Episcopio, la denuncia dell’associazione Sarrastes

L’associazione Sarrastes, guidata dalla dott.ssa Elena Amendola, ritorna ad occuparsi di ambiente

Questa volta l’attenzione dell’associazione si concentra sulla vasca Curti di Episcopio, dove molti vanno a correre e le famiglie trascorrono piacevolmente del tempo con i bambini e i loro animaletti.

Il Presidente Amendola dopo un attento sopralluogo ha dovuto registrare una situazione drammatica e ha rilasciato la seguente dichiarazione

“Purtroppo l’incuria la fa da padrona con impressionanti distese di “munnezza” presso gli alvei dei torrenti Sant’Arcangelo, Bottega e San Chirico o Chianche, dietro l’abitato di Episcopio e allo scheletro dell’ospedale fantasma, costruito e mai entrato in funzione, che nessuna amministrazione locale ha pensato di far abbattere. Alle soglie della stagione delle piogge, essi non trasportano né acqua, né fango, né detriti. Abbandonati senza la manutenzione ordinaria necessaria, i loro argini fragili restano in bilico sotto il peso della vegetazione, pronti a crollare per legge fisica. Senza sorveglianza, sono invasi da spazzatura di ogni genere, teschi di animali e, persino, animalucci vivi rinchiusi in buste di plastica per assicurarne la morte… come i due poveri gattini appena nati, che i carabinieri della forestale insieme ai vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dal canale per consegnarli alle amorevoli cure dei reperibili dell’ASL.

È evidente ormai che il reticolo idrografico montano è stato modificato in maniera irreversibile, a cominciare dalla bonifica degli inizi del 900 fino alla messa in sicurezza post alluvione del 1998, in un secolo di stravolgimenti. Cosa potrebbe accadere se con le prossime piogge i torrenti San Chirico e Bottega dovessero attivarsi? Forse, trovando il canale artificiale occluso, tornerebbero a seguire il loro corso nell’alveo naturale, invadendo i rioni Ferrari e Figura della frazione di Episcopio?”

Quesiti inquietanti che richiedono un’attenzione particolare da parte dell’amministrazione comunale

Sull’argomento è intervenuto anche Franco Annunziata, ex consigliere provinciale e componente del direttivo dell’associazione Sarrastes:

“l’associazione ha lo scopo di occuparsi essenzialmente di tematiche ambientali con uno spirito costruttivo. L’ambiente è un argomento trasversale alle forze sociali, politiche, culturali e produttive presenti sul territorio.

E’ nostra intenzione chiedere un incontro all’assessore all’ambiente della Città di Sarno per affrontare alcune questioni urgenti per la sicurezza del territorio.

Speriamo di poter avviare una collaborazione proficua con il responsabile politico amministrativo del settore ambientale”