11 Settembre, Messa solenne nel Santuario di Pompei nel ricordo delle vittime 

Pompei – In occasione del 23º anniversario degli attentati terroristici che l’11 settembre 2001 colpirono le Torri Gemelle di New York, la città di Pompei ha organizzato una celebrazione solenne per onorare la memoria delle vittime. La Messa sarà celebrata alle ore 11.00 presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario, presieduta da monsignor Giuseppe Adamo, vicario generale della Prelatura di Pompei.

Alla cerimonia parteciperanno diverse autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, rappresentanti dell’amministrazione comunale, associazioni di ex-combattenti e le delegazioni statunitensi. Saranno presenti la Console americana a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, e il comandante della Marina americana, capitano John Randazzo.

Pompei, città mariana e simbolo internazionale di pace tra i popoli, dal maggio 2010 ospita un monumento speciale in piazza Bartolo Longo dedicato alle vittime dell’attentato. Si tratta di una struttura imponente, alta 6 metri, realizzata dall’artista Raffaele Esposito. Il monumento include un frammento originale di una trave del World Trade Center, donato dall’Autorità Portuale di New York e del New Jersey, e poggia su una base in pietra lavica vesuviana di 24 metri quadrati.

Legame con la comunità statunitense nel ricordo delle vittime dell’attentato

Questo segno tangibile di legame fra il popolo americano e quello italiano è una delle prime “reliquie” delle Torri Gemelle installate in Italia, un simbolo di solidarietà che continua a rinnovarsi ogni anno. L’evento commemorativo di quest’anno, come sempre, sarà un momento per riflettere e ricordare le oltre 2.700 vittime di uno degli episodi più drammatici della storia contemporanea, che ha profondamente segnato non solo gli Stati Uniti, ma l’intera comunità internazionale.

Fonte: Made in Pompei