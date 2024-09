Angri. Cantiere Corso Italia: il cratere resta e Ferraioli risponde alle accuse

Il cratere di Corso Italia rimane uno dei simboli più evidenti della crisi amministrativa che Angri sta attraversando in questo ultimo decennio. Il cantiere, fermo da febbraio, è al centro di una serrata e aspra contrapposizione politica tra maggioranza e opposizione, con accuse reciproche e un iter burocratico che sembra non portare a una svolta. La vicenda riguarda uno dei cantieri più critici degli ultimi cinquant’anni per la città, e il sequestro dell’area di Corso Italia del costruendo parcheggio e area verde connessa, che è avvenuto a seguito di precise denunce, e che il sindaco Cosimo Ferraioli attribuisce con convinzione all’opposizione.

L’ira di Ferraioli con “scordanza”.

In un post sui social media, Ferraioli ha risposto duramente alle accuse, criticando i consiglieri di opposizione per aver diffuso informazioni errate e fuorvianti. Ultimamente Ferraioli manifesta un inaspettato nervosismo mediatico non ascrivibile al suo stile. “Il paradosso della politica contemporanea è tutto qui,” ha affermato il sindaco, spiegando che i consiglieri avrebbero preferito affidarsi a fonti non ufficiali piuttosto che informarsi direttamente presso il Comune. Però Ferraioli “dimentica” che l’ente non è dotato di un ufficio stampa con professionalità riconosciute capace di interfacciarsi senza “sentimenti” o “tifo calcistico” con gli organi di informazione, anzi questo punto della questione sarà approfondito per capire se ci sia la presenza nelle stanze ente di “corpi estranei”.

Comunque al centro delle polemiche che hanno scatenato al collera sindacale, ci sarebbe una decisione del GIP che ha rigettato l’istanza di un’impresa locale, non a causa di ritardi del Comune, come affermato dall’opposizione, ma per un errore procedurale dell’impresa stessa, che aveva inviato atti senza informare preventivamente l’amministrazione comunale. “Tutto qua, niente di più,” ha chiarito Ferraioli sul punto.

Il dissequestro

Il sindaco ha anche chiarito che il Comune ha già richiesto il dissequestro temporaneo per consentire ai tecnici di verificare la conformità dei lavori alle previsioni progettuali. “Abbiamo ricevuto il verbale di dissequestro proprio questa mattina,” ha aggiunto, rassicurando i cittadini che l’amministrazione sta seguendo l’iter corretto che possa riportare alla “normalità” un’ampia area del centro cittadino.

Il cratere resta

Tuttavia, il cratere resta e, nel frattempo, non sono state attuate misure mitiganti per ridurre l’impatto economico sul commercio locale, fortemente colpito dalla chiusura del cantiere, ne venire in qualche modo incontro concretamente ai disagi dei residenti imprigionati tra le transenne del sequestro. L’opposizione accusa la maggioranza di aver lasciato la situazione degenerare, sottolineando come le misure di vigilanza da parte dell’amministrazione e dei suoi tecnici siano state in un certo senso carenti e approssimative fin dall’inizio dei lavori. “Dopo aver agito per bloccare i lavori, ora si insiste contro gli interessi dei cittadini per meri fini politici,” invece rincalza Ferraioli, criticando l’opposizione per il loro approccio ritenuto “a scopo elettorale”.

L’appello ai cittadini

Il sindaco ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a non dare per scontate le informazioni diffuse dai media e a richiedere sempre un’informazione corretta e trasparente. “La corretta informazione è un vostro diritto, e come tale dovete pretenderla,” ha affermato, ribadendo l’importanza di un dibattito politico che ponga al centro gli interessi della città tutta.

La crisi di Corso Italia

“La crisi di Corso Italia”, dunque, continua a rappresentare un nodo socio – economico ancora irrisolto per Angri, mentre il dibattito politico si infiamma per le continue contrapposizioni dei vari schieramenti. La città comunque spera presto di riappropriasi dei suoi spazi e tornare a una normalità decente.

Luciano Verdoliva