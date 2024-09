Arma rubata, munizioni e soldi contanti in casa: arrestato famoso tiktoker

Domenico Ferraro, un tiktoker di 43 anni, è stato arrestato a Parete, in provincia di Caserta, dalla Squadra Mobile di Napoli. Durante una perquisizione nella sua abitazione, nella camera da letto è stato rinvenuto un pacco contenente 21 proiettili calibro 9×19 parabellum, 10 proiettili calibro 6×35 e 13 proiettili calibro 7.65. Nel corso dei controlli è stata inoltre scoperta una parete di cartongesso dietro la quale erano nascosti 120.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La perquisizione ha fatto emergere una pistola Beretta modello 70 calibro 7.65, con caricatore inserito (contenente 8 cartucce dello stesso calibro, di cui una già camerata). L’arma, rubata nel 2009, era nascosta nel cassetto di una scrivania.

Ferraro, noto per la sua competenza in orologi di lusso, è stato inoltre trovato in possesso di 96 orologi di marche prestigiose, privi di garanzie e certificati di provenienza, per un valore complessivo stimato intorno al milione di euro. In un’altra stanza della casa, sono stati trovati ulteriori 122.000 euro in contanti, insieme a garanzie, scatole di marchi di alta gamma apparentemente falsi, e diverse componenti di orologi griffati (come ghiere e quadranti), che risultano contraffatte e presumibilmente utilizzate per la clonazione di orologi di lusso.

Oltre all’arresto in flagranza, Ferraro è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e contraffazione di marchi e segni distintivi, così come per alterazione o utilizzo illecito di brevetti, modelli e disegni. Gli investigatori sospettano che gli orologi, sebbene autentici, siano stati importati illegalmente eludendo le normative doganali e quindi frutto di contrabbando.