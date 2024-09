Chef Attienese conquista il “Monteruscello Fest” con la sua scarola

Il festival di Monteruscello nasce per uno scopo benefico, in particolare per sostenere la ricerca di malattie genetiche rare promossa da Telethon.

Lo Chef Gianluca Attianese con la sua scarola ha conquistato il Monteruscello Fest; una delle specialità presente nel menù di “Miscere”, blasonato ristorante e cocktail bar sito ad Angri. Il 9 e 10 settembre si è tenuto uno degli eventi più attesi per gli amanti della cucina, il Monteruscello Fest, manifestazione che ha celebrato la terza edizione. Il festival nasce per uno scopo benefico, in particolare per sostenere la ricerca di malattie genetiche rare promossa da Telethon.

Tanti partecipanti illustri

Fatima Trotta e Gianni Simioli hanno presentato le serate del festival coinvolgendo tutti i presenti. Tanti i partecipanti blasonati, come Gino Sorbillo, illustre pizzaiolo napoletano, Vincenzo Capuano, Sasà Martucci ed Errico Porzio. Dalla pizza al pesce, presente anche Pescheria di Napoli, mentre per la carne grande successo per “La Baita” di Maddaloni.

Oltre 200 operatori food dai pizzaioli passando per chef stellati e non; inoltre grande successo anche per i pasticcieri presenti.

Da segnalare che l’evento ha fatto registrare “sold-out” in tutte e due le serate. Per intrattenere i presenti, oltre ai due presentatori, ci sono stati anche I Ditelo Voi, i Qui Si sona, il Dj Gigi Soriani e Gli Arteteca.