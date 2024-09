Vincenzo De Luca: “Sicurezza negli ospedali? Nessuno farà niente”, le parole del Governatore

SALERNO – “Il tema della sicurezza in Italia rimane aperto da decenni e, in concreto, nessuno fa niente”. Con queste parole, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso il suo scetticismo sulla gestione della sicurezza negli ospedali e in altri ambiti pubblici. Intervenendo questa mattina a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Itsvil Factory a Salerno, azienda di riferimento nel settore dell’Information & Communication Technology, il governatore non ha nascosto la sua preoccupazione.

Durante il suo discorso, riportato dall’Agenzia ANSA, De Luca ha evidenziato la mancanza di iniziative concrete da parte delle istituzioni: “Non credo che si farà qualcosa neanche per la sicurezza negli ospedali. Vedremo se riusciamo ad inventarci qualcosa come Regione”. Il commento mette in luce la frustrazione per una questione che, secondo il governatore, è stata trascurata troppo a lungo.

Critiche al governo sulla sicurezza

Il presidente della Campania ha inoltre criticato l’attuale governo, sottolineando come, nonostante le promesse fatte agli italiani, non ci siano stati miglioramenti evidenti sul fronte della sicurezza: “Mi pare di ricordare che questo governo, insediatosi due anni fa, avesse promesso molta più attenzione sulla sicurezza. Ma, a quanto pare, non ci siamo: né nei mezzi di trasporto, né negli ospedali, né nei quartieri, né nei parcheggi”, ha affermato De Luca.

A supporto delle sue affermazioni, il governatore ha citato il caso dei parcheggiatori abusivi, un fenomeno che persiste in molte città, Salerno inclusa. “Ho parlato con il Prefetto di Salerno perché continuiamo ad avere parcheggiatori abusivi, e non si riesce a toglierli di mezzo. Daspo, controdaspo: a volte li fermiamo, ma un minuto dopo sono di nuovo lì”, ha raccontato De Luca, evidenziando l’inefficacia delle misure adottate finora.

Un problema di sicurezza generale

Le dichiarazioni del presidente campano riflettono una preoccupazione diffusa tra i cittadini per l’aumento di episodi di violenza e la scarsa percezione di sicurezza in spazi pubblici come ospedali, stazioni e quartieri cittadini. Il tema è divenuto centrale nel dibattito politico e sociale, ma le soluzioni tardano ad arrivare.

Con il suo intervento, attraverso i microfoni dell’Agenzia ANSA, De Luca ha quindi lanciato un messaggio chiaro: la sicurezza, non solo negli ospedali, ma in tutti gli ambiti della vita pubblica, deve diventare una priorità. Resta da vedere se le istituzioni riusciranno a rispondere alle sue sollecitazioni con misure efficaci o se, come il governatore sembra temere, “nessuno farà niente”.