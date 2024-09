Angri. Albero cade su una motocicletta a Piazza Annunziata: città a pezzi

Poco fa a Piazza Annunziata ad Angri, senza vento e in condizioni climatiche ottimali, un albero è improvvisamente crollato, abbattendosi su una motocicletta parcheggiata nelle vicinanze. Solo per un fortuito caso non ci sono stati feriti, dato l’orario di scarso afflusso di persone verso il vicino centro medico. Il fatto ha comunque sollevato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, mettendo in evidenza le problematiche legate alla manutenzione del parco arboreo cittadino curato dall’azienda speciale Angri Eco Servizi.

Spazi verdi poco sicuri

Il fatto torna ad alimentare il dibattito circa la necessità di una verifica approfondita della stabilità degli alberi in città, già sollevata in passato da alcuni cittadini e da associazioni ambientaliste. La caduta di un albero in una zona frequentata, come Piazza Annunziata, mette in evidenza l’urgenza di un intervento di messa in sicurezza degli spazi pubblici.

Lo sdegno

L’albero apparentemente, secondo i residenti, non mostrava segni evidenti di malattia o fragilità, il che rende ancora più preoccupante l’accaduto. “Non possiamo aspettare che ci scappi il morto”, ha commentato con rabbia un abitante della zona che ha messo in evidenza la scarsa cura riservata alla storica Piazza Annunziata. “Questo è un campanello d’allarme per l’amministrazione comunale, che deve prendersi cura degli alberi prima che accadano tragedie” conclude un altro cittadino.

Il parco arboreo

Il parco arboreo cittadino, soprattutto in alcune zone, presenta ormai da tempo criticità. Sono diversi i casi segnalati di alberi malati, con rami secchi o inclinati, che minacciano strade e spazi pubblici, e molte richieste di intervento sono rimaste ancora inevase nonostante i buoni propositi dei giardinieri dell’azienda speciale che quotidianamente fanno veri e propri “miracoli”. Gli esperti hanno spesso sottolineato come la mancanza di una manutenzione regolare degli alberi possa causare problemi come quello avvenuto oggi a Piazza Annunziata. “È necessario un piano di gestione del verde urbano che tuteli i cittadini e, al contempo, preservi il patrimonio arboreo della città” confermano i cittadini sempre più lontani dall’amministrazione di Cosimo Ferraioli.

Luciano Verdoliva