Cava de’ Tirreni. Peppe Iodice protagonista di “Notti di Stelle” a Palazzo S. Giovanni

Venerdì 13 settembre, alle 20:30, il comico napoletano Peppe Iodice si esibirà a Palazzo S. Giovanni di Cava de’ Tirreni per la terza serata della rassegna estiva “Notti di Stelle“. Iodice, originario del quartiere Barra di Napoli, è noto per la sua partecipazione a numerosi programmi televisivi di cabaret come Zelig, Colorado e Made in Sud. Oltre alla comicità, ha recitato in film come 7 ore per farti innamorare e nella serie I bastardi di Pizzofalcone.

La serata inizierà con una cena di specialità campane preparate dagli chef di Palazzo S. Giovanni, accompagnata dalla musica dal vivo degli Allerija Band. Dopo lo spettacolo di Iodice, il DJ set di Stefania Verticale chiuderà l’evento. Gli spettacoli, presentati dal giornalista Antonio Di Giovanni, avranno inizio alle 20:30.

Per prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare i numeri 3349931313 o 089/2873446, oppure recarsi direttamente a Palazzo S. Giovanni presso il Complesso Monumentale di S. Giovanni, sito in Corso Umberto 167, Cava de’ Tirreni.