Frana sulla statale per Agerola: 20 evacuati a Gragnano

Le intense piogge che hanno colpito la zona di Gragnano nella notte hanno provocato una grave frana lungo la Statale per Agerola. La massa di fango e detriti, originatasi dal Monte Pendolo, ha invaso le strade circostanti, tra cui Via Piana, Via Sanzano, Via Castellammare e la stessa Statale, rendendo impraticabile la viabilità.

La colata di fango non si è limitata alle zone periferiche, raggiungendo anche alcune aree del centro di Castellammare di Stabia. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, non si sono registrati feriti, ma i danni alle infrastrutture e alle proprietà private sono ingenti.

Evacuazioni e misure di sicurezza

Il sindaco di Gragnano, preoccupato per la sicurezza dei cittadini, ha disposto l’evacuazione di 20 persone, appartenenti a 5 nuclei familiari, residenti nelle zone più a rischio, in particolare lungo Via Piana e Via Sanzano. Le famiglie evacuate sono state temporaneamente ospitate in strutture messe a disposizione dal Comune.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per garantire la sicurezza e gestire l’emergenza. Le forze dell’ordine stanno collaborando con i vigili del fuoco e la protezione civile per ripristinare la viabilità e valutare eventuali rischi residui.