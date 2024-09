Pagani. Gli uomini di Bottone passano all’opposizione. Dopo la revoca delle deleghe da parte di De Prisco la rottura.

La maggioranza del sindaco di Pagani, Lello De Prisco, perde pezzi: i consiglieri comunali Raffaele La Femina e Michele Bottone sono ufficialmente in minoranza. Le dinamiche degli ultimi mesi hanno trasformato la composizione dei fedelissimi dell’amministrazione comunale, ma De Prisco non perdona il mancato voto di fiducia sulla Sam e le parole del leader politico della lista “Civicamente”, l’ex sindaco Salvatore Bottone.

Assise molto tesa

È stata una seduta di assise infuocata quella andata in scena nel tardo pomeriggio di martedì all’interno della sala polifunzionale Tommaso Maria Fusco, aperta dalla presenza dei consiglieri comunali La Femina e Bottone tra le file della minoranza. Una scelta che viene rappresentata dagli esponenti della lista “Civicamente” come «obbligata» perché di fatto «messi alla porta dal sindaco De Prisco ». A scatenare una lotta fratricida tra i sostenitori del governo cittadino ci sarebbero due questioni, una legata all’astensione dei consiglieri comunali all’ultima proroga tecnica della Sam approvata a fine maggio e le successive parole di forte critica dell’ex sindaco Bottone nei confronti di esponenti di giunta e assise riconducibili al gruppo “Civicamente”.

La Femina portavoce del disagio

A farsi portavoce della situazione è stato Raffaele La Femina: «Avremmo continuato in maggioranza, ma il sindaco ci ha messo alla porta. Sulla questione Sam si era trovata un’intesa per modificare un aspetto tecnico che reputavamo importante, ma ammettiamo di aver sbagliato ad andarcene al momento del voto. Non è stato però un pretesto di lite. È mancata riconoscenza nei confronti di “Civicamente”, che ha condotto la coalizione a vincere le elezioni. Chi non vuole la Sam siede in maggioranza, dove la campagna elettorale sembra essere già iniziata con largo anticipo» dice.

Il dibattito

Parole che hanno innescato un grande dibattito tra i banchi di maggioranza e minoranza, con la prima fazione che ha voluto blindare la fiducia al sindaco De Prisco rimandando al mittente qualsiasi accusa. Non è tardata la replica di De Prisco, che ha voluto ribadire i motivi che lo hanno portato a una scelta drastica. «La delibera sulla proroga tecnica della Sam è stata votata anche dalle minoranze, a testimoniare come fosse la migliore delle delibere possibili. Ma non è questo ad avermi condotto a determinate scelte. “Civicamente”, come giusto che fosse, ha avuto pieno mandato in questi anni di governo, ma sono poi arrivate le parole del loro leader politico (l’ex sindaco Salvatore Bottone, ndr) che hanno messo in cattiva luce i suoi esponenti, ma soprattutto i miei assessori e consiglieri comunali. Ho chiesto quindi a La Femina e Bottone di prendere le distanze, mi è stato detto che non c’era motivo e sono stato obbligato a fare questa scelta» ha puntualizzato il De Prisco.

Alfonso Romano