Pompei. 14enne accoltellato a scuola per una ragazza

Un grave episodio di violenza si è verificato in una scuola di Pompei, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di quattordici anni è stato accoltellato da un coetaneo durante una lite scoppiata all’interno dell’istituto. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due adolescenti sarebbe nata a causa di una ragazza, portando il diverbio a degenerare in un gesto estremo. L’aggressore, infatti, avrebbe impugnato un coltello colpendo il compagno alla schiena.

Nonostante la gravità dell’accaduto, la vittima è stata prontamente soccorsa e, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre l’aggressore è stato immediatamente fermato dalle autorità scolastiche e successivamente portato in commissariato per essere interrogato.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto e ricostruire nei dettagli le dinamiche che hanno portato alla lite e al successivo accoltellamento. La posizione del ragazzo responsabile dell’aggressione verrà ora attentamente esaminata dalla Procura dei Minori di Napoli, che dovrà decidere sulle eventuali misure da adottare nei suoi confronti.