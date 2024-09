Un pomeriggio di ordinaria amministrazione si è trasformato in tragedia a Nola. Intorno alle 14:00 di ieri, in vicolo 2° San Paolino, una banale discussione per motivi di viabilità è degenerata in una violenta lite che ha portato alla morte di un uomo di 44 anni, Antonio Liberti. La vittima e il suo aggressore, un 38enne anch’egli residente a Nola, si sono affrontati in un acceso diverbio per stabilire chi avesse la precedenza. Le parole sono presto volate alte e, in un raptus di rabbia, il 38enne ha estratto un coltello, colpendo mortalmente Liberti al fianco.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine che hanno rintracciato e arrestato l’aggressore, inizialmente con l’accusa di tentato omicidio. Tuttavia, a seguito del decesso della vittima, le accuse nei confronti del 38enne sono state aggravate.

Liberti è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria della Pietà. I medici hanno tentato di salvargli la vita con un delicato intervento chirurgico durato diverse ore, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Nonostante tutti gli sforzi, l’uomo è deceduto intorno alle 23:00 a causa di una copiosa emorragia.