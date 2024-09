Tutto pronto per Amalfi Coast Cocktail Week: info e dettagli

Dal 23 al 29 settembre si terrà la prima edizione dell’Amalfi Coast Cocktail Week, una settimana ricca di eventi organizzata da Paola Mencarelli, con la media partnership di Identità Golose. L’iniziativa punta a valorizzare i migliori cocktail bar e bar d’hotel della Costiera, coinvolgendo anche i principali nomi della mixology campana, grazie al patrocinio del Comune di Ravello.

Questo nuovo evento si inserisce in un percorso di successi iniziato a Firenze, Venezia e Cortina. «Sarà una cocktail week innovativa e unica – afferma Mencarelli, direttrice artistica e fondatrice – Il territorio è affascinante ma complesso da gestire. Venticinque cocktail bar e bar d’hotel offriranno drink list dedicate per tutta la settimana, mentre gli eventi si svolgeranno in diverse località, permettendo al pubblico di creare il proprio itinerario lungo questa costa incantevole».

Il fermento coinvolge anche locali di tutta la regione, portando l’attenzione della bar industry internazionale su una zona che continua a ottenere riconoscimenti e a scoprire nuovi talenti. «Abbiamo coinvolto più di 50 realtà campane – conferma la madrina dell’evento – che parteciperanno sia all’opening party sia ai pop up bar durante la settimana. L’obiettivo è offrire uno spaccato della mixology locale». Inoltre, non mancheranno ospiti di rilievo, che arricchiranno il già fitto calendario di eventi.

Il programma

Il debutto sarà domenica 22 settembre a Vietri sul Mare, con l’inaugurazione presso i Giardini del Fuenti, organizzata in collaborazione con Side B-Events. Qui, i migliori cocktail bar della Campania si alterneranno al bancone, affiancati da eccellenze gastronomiche locali e un’area dedicata alla pizza.

Lunedì 23 e martedì 24 settembre, a Maiori, si terrà la “Maestro Challenge”, una competizione tra bartender ideata da Salvatore Calabrese, che ha spostato l’evento da giugno a settembre per coincidere con la cocktail week. «La Maestro Challenge è nata nel 2015 quando Maiori, il mio paese, mi ha voluto dedicare una serata – racconta Calabrese con orgoglio –. È diventata subito un successo, pensata per motivare i giovani della Costiera». A differenza di altre competizioni, qui l’attenzione è posta sull’ospitalità e sull’intrattenimento del pubblico, un tratto distintivo che ha reso famosi molti bartender italiani all’estero. Con la concomitanza dell’Amalfi Coast Cocktail Week, l’evento ha confermato la sua importanza, con ben 320 candidature, da cui sono stati selezionati 21 finalisti. La sfida si svolgerà in location iconiche come Torre Saracena, con una giuria composta da grandi nomi della mixology, tra cui Simone Caporale, Peter Dorelli, Giacomo Giannotti, Alex Frezza e Patrick Pistolesi.

Una delle prove più singolari della competizione prevede che i partecipanti preparino un Campari shakerato a bordo di una barca che viaggia a 40 nodi, un omaggio a Calabrese che fece lo stesso per Michael Schumacher. Dopo Maiori, l’evento si sposterà a Ravello il 25 e 26 settembre, ad Amalfi il 27 e 28, per concludersi a Praiano e Positano domenica 29.

Le sfide e gli eventi per il 2024 saranno presto svelati sul sito ufficiale dell’Amalfi Coast Cocktail Week, insieme alle serate “Dine with the Spirits” e “Pastry with the Spirits”, che esploreranno le sinergie tra mixology e cucina.