Arrestato 35enne per aver picchiato la madre e i familiari

Un uomo di 35 anni, di nazionalità polacca, è stato arrestato dai carabinieri nel comune di Nusco, in provincia di Avellino, dopo mesi di ripetute violenze domestiche. Il soggetto, infatti, aveva aggredito più volte i suoi familiari, infliggendo loro maltrattamenti e percosse. Tra le vittime figura anche la madre, una donna di 58 anni, che, pur essendo stata più volte bersaglio della violenza del figlio, non aveva mai sporto denuncia, temendo ritorsioni e ulteriori conseguenze. Questo comportamento omertoso, spesso presente in contesti di violenza domestica, ha contribuito a prolungare la sofferenza delle vittime.

La misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della Procura, si è rivelata necessaria per evitare il rischio concreto di ulteriori aggressioni. L’uomo, infatti, era già stato oggetto di provvedimenti restrittivi, tra cui il divieto di avvicinamento ai familiari e ai luoghi da essi frequentati. Tuttavia, nonostante tali misure, le sue azioni violente non si erano fermate, anche a causa dell’aggravante dell’uso di sostanze stupefacenti, che rendeva i suoi comportamenti ancora più imprevedibili e pericolosi. Alla luce di queste circostanze, le autorità hanno deciso di intervenire in maniera più incisiva per proteggere le vittime e prevenire future recidive da parte dell’uomo.