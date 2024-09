Mercato San Severino: nuovi interventi per le reti fognarie ad Acquarola e Sant’Eustachio

Prosegue a Mercato San Severino il piano di risanamento ambientale e ammodernamento delle infrastrutture idriche e fognarie con due nuovi interventi. Nell’ambito del Grande Progetto di Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno, il progetto, approvato dall’EIC (Ente Idrico Campano) e finanziato dalla Provincia di Salerno, prevede la realizzazione di nuove reti fognarie in via Cupitella di Coscia, frazione Acquarola, e in via Carcara, località Sant’Eustachio.

Il sindaco Antonio Somma ha evidenziato l’importanza di questi interventi per migliorare la qualità della vita e tutelare l’ambiente, contribuendo anche alla lotta contro l’inquinamento del fiume Sarno. Le opere si allineano agli sforzi già compiuti, come l’efficientamento del depuratore di Costa e altri lavori sulla rete fognaria per ridurre gli allagamenti durante le forti piogge.