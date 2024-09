Verso Cagliari-Napoli: Conte pronto a schierare Lukaku dal 1′

Il Napoli di Antonio Conte domenica scenderà in campo alle ore 15:00 al Sant’Elia di Cagliari. Il tecnico ex Inter e Juventus è pronto a giocarsi la carta Lukaku dal primo minuto, mentre è in dubbio la presenza dall’inizio di Kvara che ha rimediato una botta con la Georgia. Il 77 potrebbe essere sostituito da Neres che andrebbe a fare coppia con Politano alle spalle della prima punta. Panchina anche per gli ultimi due arrivati Gilmour e McTominay, dato che in mezzo al campo dovrebbero esserci Lobotka ed Anguissa; sugli esterni pronti Mazzocchi ed Oliveira, con l’uruguaiano in vantaggio su Spinazzola. In difesa Conte potrebbe affidarsi al trio che ha giocato contro il Parma, ossia Buongiorno, Rrhamani e Di Lorenzo.