Ai domiciliari per stalking: evade e torna a minacciare, arrestato

Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per la seconda volta in meno di 24 ore.

Un incubo che sembra non finire mai. Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per la seconda volta in meno di 24 ore per atti persecutori nei confronti della ex moglie. L’episodio si è verificato nel cuore di Napoli, nel quartiere Chiaia.

Tutto ha avuto inizio il giorno precedente quando l’uomo, dopo essere stato fotografato dalla vittima mentre la minacciava davanti alla scuola dei figli, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di atti persecutori. Data la gravità della situazione, il giudice aveva disposto i domiciliari in attesa del processo.

L’evasione e le nuove minacce

Ma l’uomo non si è arreso. Nella notte, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a evadere dai domiciliari e a far perdere le proprie tracce. Con una freddezza sconcertante, si è presentato nuovamente davanti all’abitazione della ex moglie, proferendo nuove minacce di morte.

L’intervento dei Carabinieri e il secondo arresto

Terrorizzata, la donna ha immediatamente allertato il 112. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, già allertati sulla pericolosità dell’uomo, si sono messi subito alla ricerca dello stalker. Grazie ad una capillare attività di indagine, i militari sono riusciti a rintracciare e arrestare nuovamente l’uomo.