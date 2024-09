Contravvenzioni record a Sarno, è già un caso politico. L’area interessata e quella del mercato rionale

In questi ultimi mesi, il Comune di Sarno ha intensificato i controlli sul traffico e sulle soste non autorizzate, avvalendosi della collaborazione di numerosi vigili ausiliari. Queste misure, sebbene mirate a garantire il rispetto delle norme di parcheggio e della sicurezza stradale, hanno suscitato preoccupazioni crescenti tra la cittadinanza e gli esercenti locali, specialmente in merito alle multe inflitte senza sosta nei pressi del mercato rionale, da sempre simbolo del commercio cittadino.

La posizione di Fratelli D’Italia

Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno per Fratelli d’Italia, ha espresso chiaramente la sua disapprovazione riguardo a questa situazione, lanciando un forte appello all’amministrazione comunale, prendendo così le difese dei cittadini che si dicono vessati.

Luogo vitale per la città

«Il mercato rionale rappresenta una parte vitale della nostra città, sia per la sua storia che per l’economia locale. Purtroppo, i continui controlli da parte dei vigili ausiliari stanno penalizzando le famiglie che si recano lì per fare la spesa e, di conseguenza, i commercianti stessi. Ogni giorno assistiamo a multe che colpiscono cittadini provenienti dalla periferia che, appena fermano l’auto per fare compere, vengono sanzionati. Questo sta allontanando i clienti dal centro e portando un danno economico concreto. Non possiamo permettere che questo accada – ha detto -. La prevenzione è importante, ma l’amministrazione comunale sta adottando un approccio errato. Non si può multare a tappeto senza tenere conto delle necessità di chi vive e lavora qui».

La posizione dell’Amministrazione comunale

Pronta la replica dell’assessore alla Sicurezza, Angela Sessa: «Mi preme rappresentare che la tutela delle attività commerciali così come del mercato rionale costituisce una priorità per l’attuale amministrazione comunale con il sindaco Francesco Squillante.

Attenzione al codice della strada

La Polizia Locale ha intensificato i controlli sul traffico e sulle soste non autorizzate proprio nell’interesse dei cittadini e procedono a elevare le contravvenzioni quando le regole non vengono rispettate, per garantire anche una migliore viabilità. Le regole vanno rispettate ed è necessaria una maggiore collaborazione da parte di tutti; non si può pretendere di parcheggiare incondizionatamente fuori dagli appositi spazi, recando disagi a tutti gli altri» conclude l’esponente di giunta comunale.

Alfonso Romano