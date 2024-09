Costa d’Amalfi-Nocerina 0-4: i molossi calano il poker

Costa d’Amalfi-Nocerina 0-4. Allo stadio Pasquale Novi di Angri la Nocerina supera il Costa d’Amalfi con un netto 4-0. Grande prestazione degli uomini di Novelli che hanno fornito una grande prestazione; a segno Marquez su rigore nella prima frazione, doppietta di Cristiani nel secondo tempo e Ferrari allo scadere.

Costa d’Amalfi-Nocerina 0-4: la cronaca

Nel primo tempo i ritmi sono molto alti con subito un’occasione per parte: prima D’Agostino da buona posizione viene murato, poi Maione prova un pallonetto dalla lunga distanza. Al quarto d’ora la partita si infiamma con i molossi che reclamano un calcio di rigore ma il direttore di gara ravvede una simulazione. L’occasione più ghiotta arriva al 32’ con Gerbaudo che tutto solo nell’area piccola di fa ipnotizzare dal neo entrato Manzi. Allo scadere della prima frazione su un’indecisone difensiva Manzi atterra D’Agostino in area di rigore e per il direttore di gara è rigore; sul dischetto va Marquez che calcia centrale e porta la Nocerina in vantaggio.

Nella ripresa la Nocerina prova a gestire cercando di addormentare il match. La prima vera occasione è del Costa d’Amalfi ed arriva al 53’ con Maione che in sforbiciata non inquadra lo specchio. Continuano a provarci i padroni di casa ancora con il numero 11 che dalla distanza prova con una concisione che si spegne alta. Sul versante opposto la Nocerina prova a trovare il colpo del KO: Faiello va via sulla destra calcia, ma solo il palo gli nega la gioia del gol. Novelli per chiuderla butta nella mischia Vono e Ferrari e proprio su una sponda di quest’ultimo Faiello ha la palla per il 2-0 ma Manzi miracolosamente si oppone. Al 75’ arriva il 2-0: rimessa laterale, Cristiani di esterno beffa tutti e deposita la palla alle spalle di Manzi. Passano 5 minuti ed ancora Cristiani di testa su cross di Faiello trova la doppietta personale. I padroni di casa nel finale provano a spingersi in avanti rendendosi più volte pericolosi ma senza trovare la via del gol. Nel recupero la Nocerina cala il poker con Nicola Ferrari.

Costa d’Amalfi-Nocerina 0-4 il tabellino

COSTA D’AMALFI: Provitolo (26’ Manzi), Massa, Proto (26’ Capone), Celia (60’Giuliani), Cappiello, Donnarumma, Maione, Russo (51’ Apicella), Manzi, De Sio 69’ Caputo), Esposito. A disposizione: Vuolo, Fierro, Filogamo, Martinelli. All. Proto

NOCERINA: Wodzicki, Tempre (73’ Fabbricatore), Provenzano (85’ Martinez), D’Agostino, Gerbaudo (67’ Vono), Cristiani, Sparandeo, Faiello (83’ Grandis), Silvestri, Padalino, Marquez (65’ Ferrari). A disposizione: Pirro, Giacinti, Lo Masto, Fraraccio. All. Novelli

MARCATORI: 45’ rig. Marquez, 75’ e 81’ Cristiani, 90’ Ferrari

AMMONITI: Marquez (N), Russo (C), Manzi (C), Gerbaudo (C)

ANGOLI: 2-2