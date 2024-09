Salute dentale: in quali casi è necessario ricorrere ad un apparecchio ortodontico

La salute dentale non va trascurata, ecco perché in alcune circostanze è necessario ricorrere all’utilizzo degli apparecchi dentali, ovvero delle protesi che vengono installate, in periodi più o meno lunghi, con l’obiettivo di riallineare i denti storti e di regalare al paziente uno splendido sorriso. Ovviamente non si tratta solo ed esclusivamente di un fattore puramente estetico, ma anche, per l’appunto, salutare. Infatti, l’utilizzo di un apparecchio dentale ha come scopo anche quello di facilitare la masticazione, la dizione e in linea più generale la salute di tutti i denti e della bocca. Per fortuna dei pazienti il progresso tecnologico sta rivoluzionando anche il settore dentale, sempre più digitale e meno stressante. Nelle prossime righe scopriremo non solo in quali casi è opportuno ricorrere all’utilizzo degli apparecchi dentali, ma anche quali tipologie esistono e chi ne ha maggiormente bisogno.

Quando è il caso di ricorrere agli apparecchi dentali?



Prima di specificare quali sono le circostanze in cui è necessario ricorrere a un apparecchio dentale, dobbiamo premettere che prima di applicare un dispositivo di questo genere è doveroso, ovviamente, effettuare una visita dal dentista per verificarne il bisogno e per stabilire se è effettivamente necessaria l’applicazione dell’apparecchio. Una volta verificato questo, sulla base del tipo di problema del paziente si seleziona la tipologia di apparecchio dentale più idonea. Oggi esistono sempre più sistemi innovativi e professionali, come drsmile, progettati per allineare i denti con efficienza, rapidità e comfort. Il bisogno di un apparecchio di questo genere si manifesta nel momento in cui ci sono problematiche quali denti storti, arcate dentali che non si chiudono nella maniera corretta, denti molto distanti e separati tra loro o denti che si sovrappongono tra loro.



Quali sono le varie tipologie di apparecchi dentali



Come abbiamo anticipato precedentemente, esistono varie tipologie di apparecchi dentali, che andremo ad elencare e ad approfondire nelle prossime righe. Tra queste, rientra l’apparecchio mobile, il cui nome ci dice già tutto sul suo utilizzo. Essendo mobile, si tratta di un apparecchio che si può inserire o rimuovere quando lo si vuole, ovviamente sempre seguendo le indicazioni del dentista.

Generalmente questi tipi di apparecchi dentali sono utili per la crescita dell’osso e per la muscolatura della mandibola, per spostare o raddrizzare denti storti e per sostituire l’apparecchio fisso nel momento in cui quest’ultimo viene rimosso. Da qui, per l’appunto, arriviamo all’apparecchio fisso, il modello più noto e maggiormente adoperato in campo odontoiatrico, caratterizzato dalla presenza di placchette che vengono inserite su ogni dente, legate da un filo metallico molto elastico. La forza esercitata da questo filo, considerando il fatto che, essendo fisso, agisce sulla dentatura tutti i giorni e tutto il giorno, permette ai denti di essere allineati. L’apparecchio fisso, inoltre, può anche essere inserito all’interno dell’arcata dentale. In questo caso il dispositivo prende il nome di apparecchio interno.

Quest’ultimo, a differenza di quello esterno, può portare a difficoltà in relazione alla fonazione e alla pronuncia di determinate lettere come la s. Infine, tra le varie tipologie di apparecchi dentali ritroviamo anche quello invisibile, che svolge le stesse identiche funzioni di quello fisso ma che non è caratterizzato dalla presenza delle placchette. Il costo dell’ortodonzia invisibile, tra l’altro, è approssimativamente lo stesso di quello relativo all’apparecchio fisso tradizionale. Il vantaggio principale è che, essendo trasparente, non crea disagio o imbarazzo in soggetti che digeriscono poco l’installazione dell’apparecchio dentale nella propria bocca. In caso di dentature particolarmente storte e problematiche, tuttavia, l’apparecchio invisibile non è in grado di sostituire a tutti gli effetti quello classico fisso.