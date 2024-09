Salerno – Verona in bicicletta. Il viaggio per riscoprire le “tappe” della Quinta Armata

Un viaggio tra storia, memoria e sostenibilità è iniziato a Salerno, dove circa cento cicloescursionisti provenienti da tutta Italia sono partiti per celebrare il cammino della Quinta Armata Americana. Organizzato dall’associazione “La Storia in Bici”, questo evento ha raggiunto la sua ottava edizione, unendo la passione per il ciclismo e l’impegno per la memoria storica.

Il racconto

La presentazione ufficiale si è tenuta nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno, scelto come punto di partenza per ripercorrere le tappe fondamentali della liberazione dell’Italia, dal settembre 1943 alla primavera del 1945. Il percorso, lungo nove tappe, porterà i ciclisti fino a Verona il 25 settembre, attraversando luoghi simbolo della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale.

“Questo itinerario, che va da Salerno a Verona, toccherà luoghi profondamente legati alla Resistenza e all’unità nazionale,” ha spiegato Michelino Davico, presidente de “La Storia in Bici”. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza storica, immergendosi al tempo stesso nella bellezza dei territori italiani.

Lungo il tragitto, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare storici e testimoni dell’epoca, ascoltando racconti che rievocano un capitolo cruciale della nostra storia. Ma non sarà solo un percorso nella memoria: sarà anche un viaggio tra i tesori nascosti d’Italia, dai paesaggi mozzafiato ai sapori della cucina tradizionale, in un connubio tra passato e presente che non smette mai di stupire.

Fonte ANSA