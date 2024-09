Scafati: dubbi sull’indennità di fine mandato al Sindaco, Grimaldi incalza

Venerdì scorso, presso l’albo pretorio del Comune di Scafati, è stata pubblicata una determina di impegno che ha destato non pochi interrogativi. Con tale atto, viene sancito il pagamento di quasi 15.000 euro a favore dell’attuale Sindaco, somma relativa all’indennità di fine mandato che spetta agli amministratori locali al termine della loro carica. Questo fatto ha sollevato una serie di quesiti critici, che non possono essere ignorati, riguardo alla trasparenza e alla correttezza amministrativa sia del primo cittadino che degli organi dirigenziali del Comune.

Il consigliere comunale Michele Grimaldi ha espresso forti perplessità sull’intera vicenda, affermando: “È giusto, morale, che in un Comune in pre-dissesto, dove poche settimane fa l’assessore al bilancio dichiarava impossibile attuare sgravi fiscali per le famiglie più povere, si proceda alla liquidazione di una somma così rilevante? Soprattutto se riferita a dieci anni fa?”

La determina e l’errore “inspiegabile”

Il 26 luglio scorso, il responsabile dell’area affari generali del Comune, rispondendo a un’interrogazione dello stesso Grimaldi, aveva sostenuto che non fosse stata avviata alcuna procedura per la liquidazione dell’indennità di fine mandato riferita al 2016. Solo un mese dopo, tuttavia, la procedura viene avviata e conclusa, a firma proprio dello stesso dirigente. Cosa ha causato questo improvviso cambio di rotta?

Secondo la determina, il dirigente scrive che, in passato, il Ragioniere Capo aveva “erroneamente cancellato la liquidazione”. Tuttavia, la determina non chiarisce come o perché si sarebbe verificato tale errore. Grimaldi sostiene che non si sia trattato di un errore ma di una scelta deliberata da parte della Commissione straordinaria, insediata a seguito dello scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche nel 2016. “Sulla scorta di una consolidata giurisprudenza secondo la quale se non si è più Sindaco per effetto di un decreto di scioglimento del Consiglio comunale, si ha come conseguenza logica e giuridica che il Primo cittadino protagonista in negativo del provvedimento non abbia reso la propria funzione a vantaggio del Comune, e quindi viene meno il rapporto “di contratto” con lo stesso: insomma, dice la legge, se sei stato sciolto per camorra, non hai servito il Comune ma altri interessi, e quindi non ti spetta l’indennità relativa a un mandato che nei fatti non ha svolto” afferma Grimaldi.

“Dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune nel 2016, la Commissione straordinaria stabilì che l’indennità non fosse dovuta,” ha dichiarato Grimaldi. “Non c’è nulla di casuale. Se un sindaco viene sciolto per camorra, la legge stabilisce che non ha servito la comunità e quindi non gli spetta alcun compenso.”

La scomparsa dei documenti

Una delle questioni che ha suscitato maggior clamore è la sparizione di riferimenti fondamentali, come lo scioglimento del Comune e la decisione della Commissione prefettizia, nella determina dirigenziale. “Com’è possibile che documenti così rilevanti siano stati esclusi dall’istruttoria?” si chiede Grimaldi. L’assenza di questi dettagli solleva interrogativi su un’eventuale volontà di insabbiare la verità e procedere senza dar conto alla legge.

Un Problema di Bilancio?

Un altro aspetto critico è di natura contabile. Anche ammesso che l’indennità fosse dovuta (una condizione che Grimaldi continua a contestare), per coprire una spesa non prevista come questa non sarebbe sufficiente una variazione di bilancio. Secondo la Corte dei Conti, infatti, sarebbe necessario avviare una procedura per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, come stabilito dall’art. 194 del TUEL. “Perché non si è seguito quanto previsto dalla legge?” ha chiesto il consigliere comunale, evidenziando l’assenza di trasparenza.

Il decreto ingiuntivo e l’incompatibilità

La vicenda assume contorni ancora più complessi quando si scopre che nel 2018 lo stesso Sindaco aveva richiesto un decreto ingiuntivo contro il Comune di Scafati per ottenere una somma vicina ai 20.000 euro. Grimaldi sottolinea che il primo cittadino ha ritirato tale richiesta solo l’11 luglio 2023, ovvero oltre un mese dopo la sua proclamazione come Sindaco e venti giorni dopo la nomina della Giunta. Questo porta a una domanda inevitabile: quando il Sindaco ha nominato la Giunta, era forse in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 63 del TUEL?

“Ci chiediamo: quando il Sindaco ha sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause ostative, aveva contenziosi aperti con il Comune? Sono domande legittime che meritano una risposta chiara,” ha concluso Grimaldi.

Un appello alla trasparenza

Il consigliere comunale ha annunciato l’intenzione di chiedere un parere e un intervento da parte delle autorità competenti, aggiungendo: “Siamo consapevoli che, sollevando queste questioni, continueremo a essere bersaglio dell’odio di chi vede nemici ovunque, ma siamo chiamati a fare il nostro dovere e a difendere la nostra città. Scafati merita trasparenza, non può essere trattata come un ‘Mercante in Fiera’.”