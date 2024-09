Gori, progetto e lavori in Area Nolana. La visita di Bonavitacola

Visita in cantiere con il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, per fare il punto su interventi e obiettivi

L’Area Nolana è al centro dell’impegno di Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania per la realizzazione di un grande progetto volto a contrastare i fenomeni di allagamento. Per fare il punto sugli sforzi in corso nel comune di Nola, si è svolto ieri pomeriggio un sopralluogo presso l’area di cantiere situata in via Dei Cipressi, alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. L’incontro ha rappresentato un momento di sintesi e confronto per condividere le strategie messe in campo e i risultati raggiunti.

Nuovi progetti in area Nolana

A Nola, sono in corso importanti lavori per potenziare ed estendere il servizio fognario. Gori sta procedendo con la posa di circa 130 metri di nuova rete fognaria in via Ugo Foscolo. Inoltre, nella zona del Cimitero, proseguono le opere per risolvere i frequenti fenomeni di allagamento, attraverso il potenziamento e la sostituzione della rete fognaria mista esistente con collettori di grosso diametro. Questi collettori collegheranno la rete di via San Paolo Bel Sito alle due vasche di sollevamento che saranno realizzate in via Cimitero, una per le acque nere e una per le acque bianche.

È prevista, inoltre, la realizzazione di uno scaricatore di piena, un manufatto che ha la funzione di rilasciare nei corsi d’acqua la portata in eccesso di acqua meteorica, evitando il sovraccarico della rete fognaria. Questi interventi, molto attesi dalla comunità, fanno parte di un ampio programma di distrettualizzazione e completamento degli schemi fognari comunali e comprensoriali dell’Area Nolana, finanziato con circa 7 milioni di euro provenienti da fondi PNRR, intercettati dall’Ente Idrico Campano.

“Quella di Nola è un’area fortemente condizionata da continue esondazioni. Abbiamo un bacino idrografico delicato e, nei mesi scorsi, ci siamo concentrati sul dragaggio degli affluenti e dei Regi Lagni. Questo dragaggio permette oggi di avere una sezione idraulica che può recepire, quando necessario, il troppo pieno delle acque meteoriche, un fenomeno che, con i cambiamenti climatici, tende a ripetersi. In questo modo, ampliamo i collettamenti e garantiamo che, in caso di forti precipitazioni, i flussi d’acqua vengano convogliati regolarmente, evitando esondazioni” ha dichiarato il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

Alla visita hanno partecipato anche il Sindaco di Nola, Carlo Buonauro, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il Vicepresidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania, Massimiliano Manfredi.

“Siamo intervenuti nei comuni dell’Area Nolana per contrastare il fenomeno degli allagamenti con un piano che ci permette di adeguare ed estendere le reti fognarie, migliorare il dragaggio delle acque meteoriche e potenziare il collettamento delle acque reflue. Il lavoro a Nola si aggiunge ad altri interventi sulla rete idrica realizzati negli ultimi mesi. Azioni concrete che stiamo portando avanti grazie alla sinergia con Regione Campania, Ente Idrico Campano e le amministrazioni comunali” ha dichiarato il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

Allagamenti e cambiamenti climatici

“Gli allagamenti hanno due cause principali: i cambiamenti climatici e la mancanza di adeguata manutenzione degli alvei e dei lagni. Questo intervento affronta entrambi i problemi, sostituendo le condotte tradizionali con sezioni più ampie e realizzando importanti infrastrutture. Inoltre, con Regione Campania e il Consorzio di Bonifica, stiamo effettuando non solo pulizie ma anche dragaggi degli alvei. Questi due fattori combinati permetteranno di dare una soluzione definitiva e stabile a un territorio che per decenni ha subito danni incalcolabili” ha commentato il Sindaco di Nola, Carlo Buonauro.

“La realizzazione di queste opere tanto attese è motivo di grande soddisfazione. Utilizziamo i fondi del PNRR per finanziare interventi che cambiano il volto dei territori e risolvono problemi storici, senza gravare sulle tasche dei cittadini. Non incidiamo sulla tariffa, ma procediamo intercettando risorse europee e investendo su tutti i comuni del distretto” ha dichiarato il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Il progetto in Area Nolana

“Il progetto per l’Area Nolana conferma il nostro impegno per il risanamento ambientale in tutta la Campania. Questo intervento, finanziato con 7 milioni di fondi PNRR, non è solo un investimento in opere pubbliche, ma un segnale forte per il futuro: proteggere l’ambiente, garantire acqua pulita e migliorare i servizi per i cittadini. Un impegno che ci unisce e rafforza, rendendo i nostri territori sempre più vivibili e sostenibili per le generazioni future” ha concluso il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Nola è stata coinvolta anche nel maxiprogetto Azioni per l’Acqua, per l’ottimizzazione della rete idrica e la riduzione delle perdite, con l’obiettivo di recuperare oltre 8 milioni di litri d’acqua al giorno. Gli interventi, finanziati con fondi REACT EU e PNRR, hanno previsto la posa di 4,4 km di nuova condotta per la sostituzione di tratti soggetti a continue rotture e la suddivisione dell’infrastruttura idrica comunale in 25 distretti, per avere porzioni di rete più omogenee e ridurre l’impatto sull’utenza in caso di manutenzione o guasti.