Maltempo nell’Agro nocerino – sarnese: strade allagate e colate di fango

Le forti piogge di questo pomeriggio hanno causato gravi alluvioni nella zona nocerino – sarnese, vesuviana, e particolarmente quella dei Monti Lattari colpendo duramente comuni come Gragnano, Lettere, Angri, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e anche il capoluogo di Provincia: Salerno. Le aree pedemontane hanno subito le conseguenze peggiori, con colate di fango che si sono riversate giù dai monti, peggiorando situazioni già critiche. Un problema centrale è la scarsa manutenzione dei canali montuosi, incapaci di gestire le sempre più violente precipitazioni, fenomeno sempre più strettamente legato ai cambiamenti climatici.

La colata di Sant’Egidio

A Sant’Egidio del Monte Albino, una colata di fango scesa da monte ha travolto due veicoli in un canale di confluenza con la vasca di via Santa Lucia. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma danni materiali sono ingenti. La situazione rimane critica in molti comuni della zona, con strade allagate, abitazioni danneggiate e veicoli sommersi.

Interventi necessari

La Protezione Civile è intervenuta prontamente per limitare i danni, ma il rischio di ulteriori peggioramenti con le piogge future è alto, vista la fragilità del territorio e l’inadeguatezza delle infrastrutture. Ancora colpita Via Orta Longa ad Angri, dove l’assenza di una pompa idrovora, rimossa per manutenzione, ha lasciato la zona esposta agli allagamenti ripetuti​.

Raffaele Parlati