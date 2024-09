Scafati ha perso il professor Angelo Pesce, rinomato storico e scrittore della città

Se ne è andato il Prof. Angelo Pesce, un uomo ispiratore che ha lavorato per far emergere la dignitosa storia di Scafati.

Innumerevoli sono i messaggi di cordoglio che affollano i social in queste ore, da quando è giunta la notizia della sua morte. Se ne è andato il Prof. Angelo Pesce, un uomo ispiratore che ha lavorato per far emergere la dignitosa storia di Scafati.

Grazie a lui, che ha saputo lasciare un autorevole segno nella cultura scafatese, abbiamo riscoperto storie, aneddoti, luoghi, monumenti e personalità, custoditi e rivissuti nei suoi numerosi libri.

Profondo era il suo legame con Scafati: l’amore di Pesce per la sua città natale traspare chiaramente nelle sue opere, che esplorano la ricca storia di Scafati, dal Medioevo alla Seconda guerra mondiale. Esempio di alto ingegno umano, cultura profonda e sensibilità infinita, tra le tante cose che ci restano, vi sono il ricordo e i festeggiamenti della Battaglia di Scafati del 28 settembre.

Molto ci ha narrato e lasciato, ricostruendo scrupolosamente con sapienza e passione le vicende storiche della città. I suoi manoscritti meticolosi, come “La Torre di Scafati – Un monumento medievale scomparso”, e i lavori sulle industrie tessili scafatesi, tra cui “Meyer Freitag Wenner”, “L’industria tessile di Scafati e l’origine delle Manifatture cotoniere meridionali”, “Il polverificio borbonico di Scafati”, “Santa Maria di Realvalle, un’abbazia cistercense del Duecento a San Pietro di Scafati”, “Vesuvio 1944: L’ultima eruzione”, e i suoi studi sulla Resistenza locale, come i due grandi volumi “Salerno 1943 Operation Avalanche” e “Scafati e l’Agro. Cinquant’anni fa la guerra”, oltre al DVD “La battaglia di Scafati”, sono solo alcuni tra i suoi innumerevoli contributi.

Grazie al prof. Pesce nacque un forte legame tra Scafati e gli inglesi, quando si recò in Inghilterra per approfondire le sue ricerche. Fu ospite di Michael Forrester, comandante britannico del 1/6° Battaglione del Queen’s Royal Regiment, meglio conosciuto come i “Topi del Deserto” (Desert Rats), e ne divenne amico fraterno. Il tenente colonnello irlandese ritornò a Scafati per una visita sui luoghi della memoria due volte, in particolare nel 50° anniversario della battaglia, ospite della città di Scafati proprio grazie al prof. Pesce.

Nel settembre 1943, i cittadini scafatesi collaborarono attivamente con gli Alleati per respingere i tedeschi, avvisando il comandante britannico Michael Forrester del ponte minato a Scafati. Non si sono mai dimenticati del generale Forrester e dei tre corrispondenti di guerra che persero la vita: Alexander Austin, Stewart Sale e William Munday.

Le loro salme, alla fine del conflitto, furono trasportate al Salerno War Cemetery, uno dei più grandi cimiteri di guerra inglesi, situato a Salerno, sulla Strada Statale 18 presso Montecorvino Pugliano, che ospita la sepoltura di 1.851 militari caduti in Italia meridionale, di nazionalità britannica e di altri Paesi del Commonwealth.

Nel 65° anniversario (28 settembre 2008), Pesce riuscì a convincere la vedova del gen. Forrester, i suoi figli e nipoti, insieme agli addetti militari dell’Ambasciata inglese a Roma, il Console britannico di Napoli e le autorità civili e militari, a partecipare alla cerimonia in ricordo del suo grande amico. In quell’occasione, Scafati gli dedicò una stele commemorativa in piazza Vittorio Veneto.

Ora i libri del prof. Pesce resteranno come testimonianza del suo amore per la città e della sua capacità di storico scrupoloso e attento, a cui va riconosciuto l’impegno di saper raccontare e ricercare nuove storie per tanti anni. La sua eredità continuerà ad essere una risorsa preziosa per le generazioni future interessate alla storia di Scafati.

I figli, Anita ed Ernesto, comunicano che verrà effettuata una celebrazione civile il giorno 23 settembre 2024 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Francesco Morlicchio di Scafati, alla quale potranno partecipare tutti coloro che vorranno rendere omaggio alla memoria del dott. Angelo Pesce.