XXIX edizione del Linea d’Ombra Festival, Diritti/Rights

Linea d’Ombra Festival: 1.400 film in preselezione da trenta Paesi del mondo

L’identità visiva firmata da Roberto Policastro

Salerno – Saranno 1.400 i film in preselezione per la XXIX edizione del Linea d’Ombra Festival, che si terrà dal 9 al 16 novembre 2024. I titoli provengono da trenta Paesi diversi: 478 lavori per la sezione CortoEuropa, 192 per LineaDoc, 128 per VedoAnimato, 150 per Passaggi d’Europa e 267 per UniFest. La piattaforma Filmfreeway ha registrato questi numeri, confermando la continua crescita del festival anche in termini di qualità.

“I numeri sono importanti, ma ancor di più lo è la qualità delle opere”, dichiarano i condirettori artistici Giuseppe D’Antonio e Boris Sollazzo. “Dalle prime visioni, abbiamo notato molte anteprime nazionali, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Linea d’Ombra, negli anni, ha lavorato intensamente nella ricerca e selezione, guadagnando il riconoscimento di autori, registi e case di produzione di tutto il settore audiovisivo. Da questa edizione rivendichiamo il diritto di crescere, ma per farlo è necessario un maggiore investimento”.

Il tema della XXIX edizione del Linea d’Ombra Festival

Già annunciato nei mesi scorsi, il tema di quest’anno sarà “diritti/rights”. Roberto Policastro di Doppiavù Studio, direttore artistico e grafico del festival, ha creato la nuova identità visiva, già pubblicata sui canali ufficiali dell’evento. Policastro la descrive come “un frame immortalato tra infiniti fotogrammi digitali, l’uomo cristallizzato tra la caduta e l’atterraggio, dove la libertà confligge con il destino. In questa sospensione del tempo siamo chiamati a riflettere sul nostro potere decisionale, sul valore della vita e su una libertà che ha senso solo se estesa a tutti”.

Tra le novità di questa edizione c’è il Nexsoft Lab, un ciclo di quattro masterclass intitolato “Cinema, Produzione Audiovisiva e Intelligenza Artificiale. Toolkit base per gli operatori dell’Industria”. Le masterclass offriranno ai partecipanti una panoramica completa e aggiornata sul mondo del cinema, della produzione audiovisiva e dell’intelligenza artificiale, con strumenti pratici pronti all’uso e solide basi teoriche. Tra i docenti ci saranno Carlo Cuomo, autore del Piano di Studi e direttore accademico del primo corso di Laurea in Videogiochi e Animazione accreditato in Italia e Malta; Antonio Risi, filmmaker e VFX artist con oltre 60mila follower, attualmente parte di I Red Produzioni; e Lorenzo Giovenga, regista e produttore italiano, fondatore della casa di produzione Daitona. La partecipazione alle masterclass, organizzate in collaborazione con il laboratorio Ricerca & Sviluppo della Nexsoft S.p.A., è gratuita e richiede la prenotazione su lineadombrafestival.eventbrite.com.

La XXIX edizione del Linea d’Ombra Festival è realizzata con il contributo della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, e della Camera di Commercio di Salerno. I principali sponsor sono la Banca di Credito Cooperativo Campania Centro, la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Nexsoft S.p.A., con il sostegno di altri enti come la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e sponsor come E-Campus e La Doria.