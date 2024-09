Una persona si aggira per la città fingendosi amico di vecchia data o rappresentante di note aziende orafe per mettere in atto la truffa

Angri: occhio alla nuova truffa, finto amico regala gioielli di marca

Negli ultimi giorni, un nuovo raggiro è stato registrato ad Angri. Una persona, apparentemente ben distinta, si aggira per la città fingendosi amico di vecchia data o rappresentante di note aziende orafe.

Il meccanismo

La truffa inizia con il soggetto ben distinto a bordo di un suv, nel caso un Renegade, che avvicina le sue vittime, non necessariamente anziani, cercando di evocare ricordi giovanili o professionali e facendo leva sulla momentanea confusione o scarsa memoria della persona. Dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, tra un discorso e l’altro, il truffatore offre in regalo campioni di orologi e bracciali di note marche, apparentemente come segno di vecchia amicizia.

L’inganno

Il vero inganno arriva quando, dopo aver consegnato i campioni, l’uomo chiede un piccolo contributo per le spese di carburante. Questa richiesta, presentata in modo innocente, fa cadere molti nella trappola, convinti di aver ritrovato un vecchio amico generoso ma capace di spillare anche piccole cifre, non è chiaro poi come recupererebbe la merce.

L’ultimo tentativo è stato segnalato proprio questa mattina nelle strade al centro di Angri. La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione, anche verso persone dall’aspetto distinto e apparentemente familiari. La truffa fa leva sull’immediatezza della situazione e sull’incapacità di reagire prontamente. Spesso finisce male perché molti portafogli, anche per il perdurare della crisi economica, sono totalmente vuoti.

Natalia Pepe