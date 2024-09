Sarà una bellissima festa l’evento che chiude gli appuntamenti culturali del progetto viviAMO SAN GENNARO VESUVIANO. Nell’arco di questi mesi , dal Dicembre 2023 ad oggi , si sono concretizzati una serie di interventi atti a promuovere e ad animare la comunità della cittadina vesuviana. Voluto dall’amministrazione retta dal sindaco Antonio Russo e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli , questo cartellone si è caratterizzato per alcuni significativi momenti come la realizzazione e l’installazione di una statua raffigurante il santo protettore della città, San Gennaro. Momenti di arte e cultura che hanno visto coinvolte le scuole cittadine e gli interventi di personaggi di riferimento nell’ambito socio educativo artistico quali il professore V. De Luca . Momenti di valorizzazione delle eccellenze del territorio ma anche sport e tempo libero come l’evento Sport In Piazza ed il concerto di SAMURAI J e di alcuni rappers emergenti.

Giovedì 19 Settembre sarà quindi una giornata speciale anche per la coincidenza della festa patronale e la città si appresta ad accogliere ancora tantissime persone per questo ultimo appuntamento che vedrà sul palco il dj set più forte degli ultimi anni quello del format NOSTALGIA 90 che catalizza migliaia di persone da ogni dove. Piazza Margherita è pronta a trasformarsi i una discoteca a cielo aperto per uno spettacolo di gioia, colori e ritmo per tutti.

Un comune ed un’amministrazione che anche dal punto di vista sociale e culturale nonché artistico sta facendo davvero tantissimo con ottimi risultati.

“ Stiamo lavorando per animare questa comunità e seminare cultura, arte e bellezza; stiamo lavorando anche ad armonizzarla. Questo progetto e questi eventi degni di questa comunità hanno fatto registrare una grande partecipazione come siamo sicuri che ci sarà Giovedi sera. Nostalgia 90 è il momento conviviale, di spensieratezza , una proposta musicale pop che dà quella giusta variazione al nostro cartellone ; per il suo genere, un evento di tale portata che abbiamo voluto e siamo contenti perché siamo convinti che garantirà alla nostra città una ulteriore promozione oltre i confini territoriali”

Queste le considerazioni del sindaco Antonio Russo.